Δημοσκόπηση "βόμβα" στη Γερμανία: Προηγείται η AfD

Σε δύσκολη θέση ο κυβερνητικός συνασπισμός

Δημοσκόπηση "βόμβα" στη Γερμανία: Προηγείται η AfD
05 Οκτ. 2025 13:48
Pelop News

Πρώτη με 26% αναδεικνύεται η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) σύμφωνα με τη νέα μέτρηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της Bild am Sonntag, δύο μονάδες μπροστά από τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU), που καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό της τελευταίας εξαμήνου, στο 24%.

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) ακολουθεί με 14% (-1), ενώ το Κόμμα της Αριστεράς σημειώνει άνοδο στο 12%, εκτοπίζοντας τους Πράσινους στο 11%.

Με αυτά τα αποτελέσματα, ο τρέχων κυβερνητικός συνασπισμός CDU/CSU-SPD θα συγκέντρωνε μόλις 38%, το χαμηλότερο ποσοστό από την ανάληψη των καθηκόντων του τον περασμένο Μάιο και επτά μονάδες κάτω από τις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου.

Η μόνη ρεαλιστική εναλλακτική συνεργασία, με αποκλεισμό της AfD, θα ήταν τριμερής: CDU/CSU, SPD και Πράσινοι με συνολικό ποσοστό 49%.
