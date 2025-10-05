Δημοσκόπηση “βόμβα” στη Γερμανία: Προηγείται η AfD

Πρώτη με 26% αναδεικνύεται η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) σύμφωνα με τη νέα μέτρηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της Bild am Sonntag, δύο μονάδες μπροστά από τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU), που καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό της τελευταίας εξαμήνου, στο 24%.

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) ακολουθεί με 14% (-1), ενώ το Κόμμα της Αριστεράς σημειώνει άνοδο στο 12%, εκτοπίζοντας τους Πράσινους στο 11%.

Με αυτά τα αποτελέσματα, ο τρέχων κυβερνητικός συνασπισμός CDU/CSU-SPD θα συγκέντρωνε μόλις 38%, το χαμηλότερο ποσοστό από την ανάληψη των καθηκόντων του τον περασμένο Μάιο και επτά μονάδες κάτω από τις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου.

Η μόνη ρεαλιστική εναλλακτική συνεργασία, με αποκλεισμό της AfD, θα ήταν τριμερής: CDU/CSU, SPD και Πράσινοι με συνολικό ποσοστό 49%.

