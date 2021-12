Δημοτικός Κινηματογράφος «Απόλλων»: Τρεις Ταινίες από την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου

Με τρεις ταινίες υποδέχεται ο δημοτικός κινηματογράφος «Απόλλων», τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου.

Έρχεται, το δεύτερο μέρος της συναρπαστικής ταινίας υπερηρώων “Venom” και μαζί του και η ταινία «Ο Οίκος Γκούτσι» για την ιστορία της θρυλικής οικογένειας του ιταλικού οίκου μόδας. Για τους μικρούς φίλους του κινηματογράφου έρχεται το «Ενκάντο»! Τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου η κινηματογραφική λέσχη Αιγίου προβάλει την ελληνική ταινία «Απόστρατος», παρουσία του σκηνοθέτη Ζαχαρία Μαυροειδή.

“Venom: Let There Be Carnage”

Ένας χρόνος πέρασε από τότε που άλλαξε για πάντα η ζωή του δημοσιογράφου Έντι Μπροκ, και ακόμα παλεύει να προσαρμοστεί ως συμβιωτής της εξωγήινης υπερδύναμης με το όνομα Venom. Θέλει όμως να βάλει ξανά σε ρότα και τη δημοσιογραφική του καριέρα, και αυτό θα προσπαθήσει να το καταφέρει παίρνοντας συνέντευξη από τον ψυχοπαθή δολοφόνο Κλέτους Κάσαντι. Πριν όμως ο τελευταίος καταλήξει στην ηλεκτρική καρέκλα, αποκτά κι αυτός έναν παρόμοιας ισχύς συγκάτοικο στο σώμα του, τον Carnage, και αποδρά θεαματικά από τη φυλακή.

«Ο οίκος Γκούτσι»

Η ταινία Ο Οίκος Gucci είναι εμπνευσμένη από την συγκλονιστική πραγματική ιστορία της οικογενειακής αυτοκρατορίας του Ιταλικού οίκου μόδας Gucci. Διατρέχοντας τρεις δεκαετίες έρωτα, προδοσίας, παρακμής, εκδίκησης, και εν τέλει φόνου, παρακολουθούμε τι κρύβεται πίσω από ένα όνομα, ποια είναι η αξία του και για το τι είναι ικανή μια οικογένεια προκειμένου να διατηρήσει τον απόλυτο έλεγχο.

«Ενκάντο»

Μια ευτυχισμένη, ασυνήθιστη οικογένεια, η οικογένεια των Μάντριγκαλ ζει, κρυμμένη στα βουνά της Κολομβίας, σε ένα μαγικό σπίτι, σε μια πόλη γεμάτη ζωή, σε ένα φανταστικό μέρος που λέγεται Ενκάντο. Η μαγεία αυτή του Ενκάντο έχει ως αποτέλεσμα, όλα τα παιδιά στην οικογένεια να είναι ευλογημένα καθένα και με ένα μοναδικό μαγικό δώρο. Όλα εκτός από ένα, την Μίραμπελ. Μια μέρα, όμως, η Μίραμπελ ανακαλύπτει πως η μαγεία της οικογένειάς της βρίσκεται σε κίνδυνο και αποφασίζει πως εκείνη, η μόνη Μάντριγκαλ που δεν έχει κάποιο μαγικό χάρισμα, μπορεί να είναι η μοναδική ελπίδα σωτηρίας.

Από την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου έως και την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου

17:00 Encanto, μεταγλωττισμένο

19:15 Venom: Let There Be Carnage

21:30 House of Gucci

Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου

17:00 Encanto, μεταγλωττισμένο

18:45 House of Gucci

21:30 Απόστρατος (Κινηματογραφική Λέσχη)

Από την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου έως και την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου

17:00 Encanto, μεταγλωττισμένο

18:45 House of Gucci

21:30 Venom: Let There Be Carnage

Γενική είσοδος: 5 ευρώ

Υγειονομικά πρωτόκολλα

Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα, θα μπορείτε να εισέρχεστε με πιστοποιητικό εμβολιασμού (ισχύει 14 ημέρες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του εμβολιασμού) ή νόσησης (εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και έχει ισχύ 180 ημέρες μετά από αυτόν). Παρέα με τα άνωθεν πιστοποιητικά θα πρέπει να προσκομίσετε και αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα, διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό ταυτότητας, προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Τέλος, η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική.

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν όλους τους ενηλίκους. Οι ανήλικοι από 4 ετών μέχρι και 17 υποχρεούνται να προσκομίσουν δήλωση self test του τελευταίου 24ώρου. Τέλος η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή του κοινού και την αποφυγή του συνωστισμού, καλό θα ήταν, οι θεατές, να προσέρχονται στον χώρο του κινηματογράφου τουλάχιστον 20 λεπτά πριν την έναρξη της εκάστοτε προβολής.