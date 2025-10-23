ΔΗΜΤΟ Δυτικής Αχαΐας: Ανακοίνωση υποψηφιότητας του Βασίλη Κανελλόπουλου

Την υποψηφιότητα του για την προεδρία της ΔΗΜΤΟ Δυτικής Αχαΐας της ΝΔ ανακοίνωσε ο Βασίλης Κανελλόπουλος.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

«Οι εσωκομματικές εκλογές της 23ης Νοεμβρίου 2025 αποτελούν την κορυφαία στιγμή της κομματικής μας Δημοκρατίας.

Καταθέτω την υποψηφιότητά μου για Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. ΝΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, με πίστη στις αρχές της Παράταξής μας και με ένα σαφές σχέδιο για 2η θητεία:

1.Να ενισχύσουμε την ενότητα και τη συνεργασία όλων των μελών και στελεχών.

2.Να αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο τη ΔΗΜ.Τ.Ο. σε κύτταρο παραγωγής πολιτικής, φωνή του πολίτη και ζωντανή γέφυρα με την κεντρική διοίκηση.

3.Να συνεχίσουμε να είμαστε ως Τοπική Κομματική Οργάνωση όπως πράττουμε από το 2021, καθημερινά, παρόντες στην τοπική κοινωνία, ακούγοντας τα προβλήματα των κατοίκων της γειτονιάς μας, της περιοχής μας μεταφέροντάς τα, με τις παρεμβάσεις μας, στην ηγεσία του Κόμματος και στην Κυβέρνηση.

Η Νέα Δημοκρατία είναι ισχυρή όταν έχει ισχυρές ρίζες στην κοινωνία. Στις 23 Νοεμβρίου, καλώ όλα τα μέλη μας να συμμετάσχουν μαζικά.

Μαζί, θα κάνουμε τη Δημοτική Τοπική Οργάνωση μας ακόμα πιο ανοιχτή, πιο αποτελεσματική και εν τέλει πιο δυνατή.”

Μετά τιμής Βασίλης Ν. Κανελλόπουλος

1.Υποψήφιος Πρόεδρος

2.Υποψήφιος Σύνεδρος Αχαΐας»

