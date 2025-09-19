Δίωξη σε βάρος του Παναγιώτη Δημητρά μετά το πόρισμα για κονδύλια ΜΚΟ – Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία

Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου αναμένεται να περάσει ο επί σειρά ετών επικεφαλής του ελληνικού τμήματος του Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι, Παναγιώτης Δημητράς, σε βάρος του οποίου η Εισαγγελία Πρωτοδικών άσκησε δίωξη για κακουργηματική απιστία.

Η υπόθεση προέκυψε μετά από έρευνα της δικαιοσύνης που στηρίχθηκε σε πόρισμα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Παράνομων Εσόδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές φέρονται να διαπίστωσαν πως κονδύλια που είχαν εγκριθεί από ευρωπαϊκούς και άλλους φορείς δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς που προβλέπονταν. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του κατηγορούμενου και των ΜΚΟ που ελέγχει.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και συγγενικό πρόσωπο του Παναγιώτη Δημητρά. Ο ίδιος, πάντως, απορρίπτει τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για στοχευμένη επίθεση εις βάρος του. «Οι φερόμενες χρηματοδοτήσεις για την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δήθεν διατίθενται για άλλους σκοπούς είναι ανύπαρκτες. Το μοναδικό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα αφορά την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και είναι αναρτημένο από τη χρηματοδότρια Ευρωπαϊκή Επιτροπή», ανέφερε σε δήλωσή του.

