Διώξτε για πάντα το άγχος, φερθείτε με αγάπη στον… εαυτό σας

Πλέον το «να είσαι καλός με τον εαυτό σου» είναι μια συμβουλή που συχνά ακούγεται σε περιόδους πίεσης ή δυσκολιών. Για πολλούς, όμως, ιδίως για ανθρώπους που χαρακτηρίζονται από την τελειομανία ή έχουν υψηλές απαιτήσεις, η ιδέα μοιάζει με αδυναμία.

Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα δείχνει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση: η σκληρή αυτοκριτική και το διαρκές αίσθημα ντροπής ενεργοποιούν τον οργανισμό με τον ίδιο τρόπο που το κάνει ένας πραγματικός κίνδυνος. Δηλαδή, αυξάνουν την κορτιζόλη, εντείνουν τη φλεγμονή και οδηγούν σε μακροχρόνια προβλήματα υγείας.

Από την άλλη πλευρά, η αυτοσυμπόνια –δηλαδή η ικανότητα να αντιμετωπίζετε τον εαυτό σας με καλοσύνη, επίγνωση και ισορροπία– όχι μόνο προστατεύει από το άγχος και την εξουθένωση, αλλά συμβάλλει και στην προσωπική εξέλιξη. Δεν μεταφράζεται ως «χαρίζομαι», αλλά ως «συνδέομαι με τον εαυτό μου με έναν τρόπο που επιτρέπει υγιείς αλλαγές», εξηγεί η Jennifer Donnelly από το RCSI University of Medicine and Health Sciences στο The Conversation.

Σε αυτό το πλαίσιο, παραθέτει τρεις βασικούς τρόπους, με τους οποίους η αυτοσυμπόνια είναι ωφέλιμη και πώς να μπορείτε να την εντάξετε στην καθημερινότητά σας.

1. Μειώνει το στρες

Το χρόνιο στρες συνδέεται με καρδιαγγειακές παθήσεις, εξασθένηση του ανοσοποιητικού και ψυχικές διαταραχές, όπως είναι η κατάθλιψη. Η αυτοσυμπόνια φαίνεται πως ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο βοηθά το σώμα να χαλαρώσει και ενισχύει τη συναισθηματική ρύθμιση. Μελέτες δείχνουν ότι η καλλιέργεια θετικών, συμπονετικών σκέψεων οδηγεί σε βιολογικές αλλαγές, όπως βελτιωμένη μεταβλητότητα καρδιακού ρυθμού -δείκτη συναισθηματικής ανθεκτικότητας απέναντι στο στρες.

2. Βελτιώνει την ανταπόκριση στην ανατροφοδότηση

Η αυτοσυμπόνια δεν κάνει τους ανθρώπους επιεικείς απέναντι στα λάθη. Αντίθετα, τους επιτρέπει να τα εξετάσουν με νηφαλιότητα. Έτσι, αντί για το «δεν είμαι αρκετά καλός», η στάση αλλάζει σε «ήταν δύσκολο, τι μπορώ να μάθω;». Αυτό βοηθά να δέχεστε πιο εύκολα την κριτική, να ανακάμπτετε γρηγορότερα από αποτυχίες και να δείχνετε περισσότερη ενσυναίσθηση και προς τους άλλους.

3. Αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας

Μελέτες καταλήγουν στο ότι όσοι καλλιεργούν την αυτοσυμπόνια αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη, προσπαθούν ξανά μετά από αποτυχίες και παραμένουν προσηλωμένοι σε μακροπρόθεσμους στόχους. Σε αντίθεση, η ντροπή και η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να δώσουν πρόσκαιρη ώθηση, αλλά σπάνια στηρίζουν τη μακροχρόνια πρόοδο.

Πώς μπορείτε να εξασκήσετε την αυτοσυμπόνια

Αλλάξτε τον εσωτερικό διάλογο: Μιλήστε στον εαυτό σας όπως θα μιλούσατε σε έναν φίλο. Αντί για «απέτυχα πάλι», δοκιμάστε «ήταν δύσκολο, τι μπορώ να κάνω διαφορετικά;».

Χρησιμοποιήστε ουδέτερη γλώσσα: Αντί για «δεν έπρεπε να νιώθω έτσι», πείτε «είναι δύσκολο» ή «δεν είμαι ο μόνος/ η μόνη που νιώθει έτσι».

Θυμηθείτε τη συλλογική εμπειρία: Όλοι οι άνθρωποι έχουν αδυναμίες και δυσκολίες. Δεν είστε μόνοι.

Δοκιμάστε διαλογισμό καλοσύνης: Εστιάζοντας σε θετικές σκέψεις για εσάς και τους άλλους, ενισχύεται η εσωτερική ηρεμία.

Η αυτοσυμπόνια δεν είναι πολυτέλεια ούτε χατίρι. Αποτελεί μια δεξιότητα που ενισχύει την υγεία, την ανθεκτικότητα και την ψυχική ισορροπία.

