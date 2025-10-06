Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη – Πιθανός «πελάτης» του κάμπινγκ ο εκτελεστής

Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει τη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας Μεσσηνίας, με θύματα έναν 68χρονο επιχειρηματία και έναν 60χρονο επιστάτη με καταγωγή από την Ηλεία. Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να επικεντρώνονται στον εντοπισμό του δράστη, ενώ δεν αποκλείεται να υπήρξε και συνεργός.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το gargalianoionline.gr, ο δράστης φέρεται να είναι νεαρής ηλικίας και να είχε εμφανιστεί στο κάμπινγκ ως «πελάτης», παρακολουθώντας τις κινήσεις των θυμάτων πριν επιτεθεί.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο άγνωστος εισέβαλε στον χώρο του γραφείου του κάμπινγκ —την ώρα που η επιχείρηση λειτουργούσε κανονικά και υπήρχαν επισκέπτες— και πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 68χρονο ιδιοκτήτη, την ώρα που βρισκόταν στην υποδοχή. Ο 60χρονος επιστάτης, που ήταν μπροστά στο περιστατικό, προσπάθησε να διαφύγει, όμως ο δράστης τον πυροβόλησε επίσης, αφήνοντάς τον νεκρό λίγα μέτρα πιο πέρα.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν έναν άνδρα με καλυμμένα χαρακτηριστικά που διέφυγε με μαύρη μηχανή προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον 68χρονο νεκρό στην καρέκλα της υποδοχής και τον επιστάτη πεσμένο λίγο παραδίπλα. Και τα δύο θύματα φέρονται να δέχτηκαν τουλάχιστον δύο πυροβολισμούς από πυροβόλο όπλο.

Αποκαλυπτικό στοιχείο είναι ότι ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε καταγγείλει στις 7 Σεπτεμβρίου επίθεση από άγνωστο άνδρα με κουκούλα full face, ο οποίος τον είχε πυροβολήσει με αεροβόλο όπλο, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον κρόταφο. Το γεγονός αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι η δολοφονία ίσως ήταν προμελετημένη και εντασσόταν σε ένα προηγούμενο σχέδιο εκδίκησης.

Αυτόπτης μάρτυρας φέρεται να έχει καταθέσει ότι πριν από τους πυροβολισμούς προηγήθηκε σύντομος διάλογος ανάμεσα στον δράστη και τον 68χρονο, γεγονός που οδηγεί τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι πιθανώς οι δύο άνδρες γνωρίζονταν.

Οι έρευνες της Αστυνομίας και του Τμήματος Ανθρωποκτονιών Αττικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί και ιατροδικαστής από την Κόρινθο. Το κάμπινγκ, που εξακολουθεί να φιλοξενεί τουρίστες, παραμένει αποκλεισμένο, ενώ οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής παρακολουθούν συγκλονισμένοι τις εξελίξεις αυτής της διπλής, εν ψυχρώ εκτέλεσης.

