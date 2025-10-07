Διπλή πληρωμή για συνταξιούχους, ποιοι δικαιούνται 500 ευρώ

Διπλή πληρωμή φέρνουν τα τέλη Οκτωβρίου και οι αρχές Νοεμβρίου για χιλιάδες συνταξιούχους, καθώς εκτός από τις τακτικές συντάξεις, θα λάβουν και το νέο ετήσιο επίδομα που μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι πληρωμές των συντάξεων Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν πριν από την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου:

-Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025: θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα.

-Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025: θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των Μισθωτών (ΙΚΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, Δημόσιο κ.ά.).

Ως συνήθως, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Το νέο ετήσιο επίδομα 250–500 ευρώ

Μετά τις συντάξεις, μέσα στις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, θα καταβληθεί για πρώτη φορά το ετήσιο επίδομα 250 ευρώ (ή 500 ευρώ για ζευγάρια) σε ευάλωτους συνταξιούχους, δικαιούχους αναπηρίας και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Η πληρωμή προγραμματίζεται πριν από τις 15 Νοεμβρίου, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους. Το μέτρο καθιερώνεται σε μόνιμη βάση και η ενίσχυση θα καταβάλλεται κάθε χρόνο έως τις 30 Νοεμβρίου.

Ποιοι το δικαιούνται

Δικαιούχοι είναι:

-Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι) ή έως 26.000 ευρώ (έγγαμοι).

-Δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων ή επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

-Ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη.

Η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ για άγαμους και τα 300.000 ευρώ για έγγαμους.

Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο, ενώ σε περίπτωση που κάποιος ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες, θα το λάβει μόνο μία φορά.

