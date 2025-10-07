Διπλή πληρωμή για συνταξιούχους, ποιοι δικαιούνται 500 ευρώ

Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο, ενώ σε περίπτωση που κάποιος ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες, θα το λάβει μόνο μία φορά.

Διπλή πληρωμή για συνταξιούχους, ποιοι δικαιούνται 500 ευρώ
07 Οκτ. 2025 11:43
Pelop News

Διπλή πληρωμή φέρνουν τα τέλη Οκτωβρίου και οι αρχές Νοεμβρίου για χιλιάδες συνταξιούχους, καθώς εκτός από τις τακτικές συντάξεις, θα λάβουν και το νέο ετήσιο επίδομα που μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι πληρωμές των συντάξεων Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν πριν από την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου:

-Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025: θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα.

-Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025: θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των Μισθωτών (ΙΚΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, Δημόσιο κ.ά.).

Ως συνήθως, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Το νέο ετήσιο επίδομα 250–500 ευρώ

Μετά τις συντάξεις, μέσα στις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, θα καταβληθεί για πρώτη φορά το ετήσιο επίδομα 250 ευρώ (ή 500 ευρώ για ζευγάρια) σε ευάλωτους συνταξιούχους, δικαιούχους αναπηρίας και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Η πληρωμή προγραμματίζεται πριν από τις 15 Νοεμβρίου, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους. Το μέτρο καθιερώνεται σε μόνιμη βάση και η ενίσχυση θα καταβάλλεται κάθε χρόνο έως τις 30 Νοεμβρίου.

Ποιοι το δικαιούνται

Δικαιούχοι είναι:

-Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι) ή έως 26.000 ευρώ (έγγαμοι).

-Δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων ή επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

-Ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη.

Η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ για άγαμους και τα 300.000 ευρώ για έγγαμους.

Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο, ενώ σε περίπτωση που κάποιος ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες, θα το λάβει μόνο μία φορά.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00 Αίολος Αγυιάς: Τι δήλωσαν Βασίλης Σκέντζος και Αγγελος Χατζαράς για την πρεμιέρα
13:00 Πάτρα: Τι θα πάρει τη θέση του πρώην Κτιρίου Λιμένα;
12:58 Ένταση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιπαράθεση για την κλήτευση Μυλωνάκη και άλλων μαρτύρων
12:55 ΔΥΠΑ: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για 850 νέες επιχειρήσεις με επιχορήγηση 14.800 ευρώ
12:52 Η Κάτω Αχαΐα στέλνει μήνυμα ζωής: Eκδήλωση για την οδική ασφάλεια με βιωματικές δράσεις
12:49 Μπακογιάννη: «Η κουτάλα Τσίπρα θα ανακατέψει τα νερά της αντιπολίτευσης»
12:47 Προβλήματα στη λειτουργία του Χ (πρώην Twitter): Δυσκολίες σύνδεσης για χιλιάδες χρήστες στην Ελλάδα
12:45 Νέος κλειστός χώρος άθλησης στην Πάτρα
12:43 ΕΔΕ για το λάθος φάρμακο στο “Αττικόν”: Τι εξετάζει το νοσοκομείο
12:38 Politico: Η Γαλλία σε τροχιά αστάθειας – Η Ευρώπη φοβάται ντόμινο πολιτικών και οικονομικών αναταράξεων
12:32 Και επίσημα η Μαρία Τρόντσα στην ΕΑΠ
12:30 Από αρνήσεις αλκοτέστ μέχρι καταδίκες για απάτη: Σειρά συλλήψεων σε Πάτρα, Πύργο και Αγρίνιο
12:24 Η Ρωσία αναχαίτισε 210 drone, μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις
12:24 Νετανιάχου: «Το τέλος του πολέμου στη Γάζα είναι κοντά» – Ξεκινούν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις στο Σαρμ ελ Σέιχ
12:21 Η Άνω Οβρυά «βούλιαξε» μέσα σε έξι λεπτά: Το ίδιο δράμα, άλλη μια μέρα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:18 Νέο επίδομα για οικογένειες δείτε ποιους αφορά
12:10 Βραδιά ευρώπης για τον Προμηθέα, υποδέχεται την Χαϊδελβέργη
12:08 Λέσβος: Ναυάγιο με μετανάστες και τέσσερις νεκρούς – Σε εξέλιξη οι έρευνες
12:00 Η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί νέα δεδομένα: Οι πρώτες αντιδράσεις στην Αχαΐα
11:56 Ο Καραγκιόζης υποδέχεται τους φοιτητές: Το Πατρινό Καρναβάλι στο “Welcome to UP 2025”
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 7/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ