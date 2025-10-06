Διπλή πρόταση μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο: «Πυρά» από Αριστερά και Πατριώτες για πολιτική και Γάζα

Διπλή πολιτική πίεση δέχεται η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς αντιμετωπίζει δύο ξεχωριστές προτάσεις μομφής που θα συζητηθούν σήμερα Δευτέρα (6.10.2025) στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Οι προτάσεις προέρχονται από την Αριστερά (LEFT) και την εθνικιστική ομάδα Πατριώτες για την Ευρώπη (PfE), με τις κατηγορίες να αφορούν την εμπορική πολιτική της Επιτροπής και τη στάση της στον πόλεμο στη Γάζα.

Η συζήτηση θα ξεκινήσει το απόγευμα, με τη φον ντερ Λάιεν να καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών για τη συμφωνία Ε.Ε.–ΗΠΑ, τη συμφωνία Mercosur, αλλά και για τον χειρισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στο πλευρό της, όπως και σε προηγούμενες δοκιμασίες, θα βρεθεί το σύνολο των Επιτρόπων, σε μια επίδειξη ενότητας ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου.

Η πρώτη πρόταση μομφής, από την ομάδα The Left, κατηγορεί την πρόεδρο της Κομισιόν για ανεπαρκή στάση απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, καθώς και για τις «καταστροφικές» εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και τη Mercosur. Η συμπρόεδρος της ομάδας, Μανόν Ομπρί (Γαλλία), έκανε λόγο για «καταστροφικό ιστορικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» μόλις έναν χρόνο μετά την έναρξη της νέας θητείας της.

Από την άλλη πλευρά, οι Πατριώτες για την Ευρώπη, με επικεφαλής τον Τζορντάν Μπαντελά, κατηγορούν την πρόεδρο της Επιτροπής ότι η Ε.Ε. «είναι πιο αδύναμη από ποτέ» λόγω της αδυναμίας της να «αντιμετωπίσει τις πιο πιεστικές προκλήσεις» και προαναγγέλλουν σφοδρή κριτική στην εμπορική και γεωπολιτική της πολιτική.

Παρά τη διπλή πίεση, οι δύο προτάσεις μομφής δεν αναμένεται να περάσουν, καθώς τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα —το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, οι Φιλελεύθεροι και οι Πράσινοι— συσπειρώνονται γύρω από τη φον ντερ Λάιεν. Για να εγκριθεί, μια πρόταση μομφής απαιτεί πλειοψηφία δύο τρίτων (361 ψήφους) του συνόλου των ευρωβουλευτών, κάτι που θεωρείται απίθανο.

Ωστόσο, η διαδικασία αποτελεί ακόμη ένα πολιτικό τεστ αντοχής για την πρόεδρο της Κομισιόν, σε μια περίοδο που η άνοδος της ακροδεξιάς και η αυξανόμενη πόλωση στο Ευρωκοινοβούλιο αναδιαμορφώνουν τις ισορροπίες στις Βρυξέλλες και αφήνουν ανοιχτό το ερώτημα για το πόσο ενωμένη παραμένει η φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία.

