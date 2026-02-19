Διπλή τραγωδία στη Βάρη: Δύο εργαζόμενοι νεκροί από ηλεκτροπληξία – Πένθος στην Εύβοια

Σε βαρύ κλίμα πένθους βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Εύβοιας μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε στη Βάρη Αττικής, όπου δύο άνδρες, ηλικίας 40 και 22 ετών, έχασαν τη ζωή τους ύστερα από ηλεκτροπληξία ενώ εκτελούσαν επαγγελματικές εργασίες.

Πρόκειται για τον 40χρονο Μιχάλη Φουρκή, με καταγωγή από το Μαντούδι, και τον 22χρονο Χρήστο Γιαμαρέλο από το Μετόχι. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν μεταβεί στην Αθήνα για εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Βάρη.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί, οι δύο άνδρες υπέστησαν ηλεκτροπληξία. Ο 40χρονος έχασε τη ζωή του επιτόπου, ενώ ο νεότερος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων και επίσημες ανακοινώσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



