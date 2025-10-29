Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Η ανάκριση μπαίνει σε κρίσιμη φάση – Νέες καταθέσεις και ευρήματα στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Είκοσι τέσσερις ημέρες μετά τη διπλή δολοφονία που συγκλόνισε τη Μεσσηνία, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε νέα πληροφορία και μαρτυρία που μπορεί να οδηγήσει στη λύση του μυστηρίου. Παρά τις συλλήψεις και την προσωρινή κράτηση δύο 22χρονων, πολλά κρίσιμα σημεία εξακολουθούν να παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ η ανάκριση μπαίνει πλέον σε ένα από τα πιο καθοριστικά στάδιά της.

Η Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας συνεχίζει να λαμβάνει καταθέσεις προσώπων που σχετίζονται με τα δύο θύματα ή που μπορούν να προσφέρουν σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη και ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, κλήθηκε να καταθέσει μια γυναίκα που κατοικεί σε κοινότητα λίγο έξω από τη Μεσσήνη.

Η μάρτυρας φέρεται να είδε τους δύο 22χρονους έξω από το σπίτι της το μεσημέρι της 5ης Οκτωβρίου – λίγες ώρες πριν το φονικό – και να άκουσε μεταξύ τους συζητήσεις και τηλεφωνικές συνομιλίες, οι οποίες ενδέχεται να σχετίζονται με την προετοιμασία της πράξης.

Νέα αυτοψία στο κάμπινγκ και ευρήματα υπό εξέταση

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Αναλύσεων και Βαλλιστικών πραγματοποίησαν νέα αυτοψία στο χώρο του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, όπου συνέβη η διπλή δολοφονία. Οι ειδικοί συνέλεξαν επιπλέον δείγματα και επανεξέτασαν κρίσιμα σημεία, στο πλαίσιο της προσπάθειας να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι κινήσεις των δραστών πριν και μετά το έγκλημα.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. για τα δύο κινητά τηλέφωνα των προφυλακισμένων. Η ανάλυση των δεδομένων – φωτογραφιών, βίντεο, εφαρμογών και επικοινωνιών – θεωρείται καθοριστική, καθώς μπορεί να αποκαλύψει αν υπήρχαν συνεργοί ή άλλα πρόσωπα που γνώριζαν ή συμμετείχαν στο σχέδιο.

Ο κύκλος των ερευνών διευρύνεται

Πηγές αναφέρουν ότι οι αστυνομικές έρευνες δεν περιορίζονται μόνο στους δύο κρατούμενους. Ο κλοιός των διωκτικών αρχών «σφίγγει» και γύρω από άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να είχαν εμπλοκή ή γνώση της υπόθεσης, ενώ ταυτόχρονα εξετάζονται και τυχόν οικονομικά ή προσωπικά κίνητρα που θα μπορούσαν να συνδέονται με τα θύματα.

Η Ανακρίτρια Καλαμάτας αναμένεται να προχωρήσει τις επόμενες ημέρες σε σειρά νέων καταθέσεων, με τις μαρτυρίες αυτές να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κατηγορητηρίου.

Η υπόθεση σε κρίσιμο σημείο

Η ανάκριση έχει πλέον εισέλθει στο πιο κρίσιμο στάδιό της. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς τα εργαστηριακά ευρήματα και οι καταθέσεις αναμένεται να αποκαλύψουν αν υπήρχε προσχεδιασμός, ποιος ήταν ο φυσικός αυτουργός και ποια ήταν τα πραγματικά κίνητρα πίσω από το διπλό φονικό που συγκλόνισε τη Μεσσηνία και το πανελλήνιο.

«Η έρευνα δεν σταματά ούτε λεπτό», ανέφεραν πηγές από την Καλαμάτα, επιβεβαιώνοντας ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την πλήρη διαλεύκανση.

