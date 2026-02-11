Διπλό κύμα κακοκαιρίας από σήμερα: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι στη χώρα – Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης

Δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές αναμένεται να επηρεάσουν τον καιρό έως την Παρασκευή, με έντονα φαινόμενα και ισχυρούς ανέμους σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες.

11 Φεβ. 2026 11:48
Pelop News

Σε φάση επιδείνωσης εισέρχεται ο καιρός, καθώς δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα από σήμερα το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής. Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και οι πολύ ενισχυμένοι άνεμοι, κυρίως νοτίων διευθύνσεων.

Πρώτη διαταραχή – Από το βράδυ της Τετάρτης έως το πρωί της Πέμπτης

Η πρώτη επιδείνωση ξεκινά από νωρίς το βράδυ της Τετάρτης και θα διαρκέσει έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται:

– Στα νησιά του Ιονίου από τη Λευκάδα και νοτιότερα, στη δυτική Πελοπόννησο και στη δυτική Στερεά Ελλάδα από το βράδυ της Τετάρτης έως τις πρώτες ώρες της Πέμπτης.

– Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

– Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και παράκτιες περιοχές, έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

– Στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Πέμπτη.

Παράλληλα, ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Τετάρτης, ενώ στο νότιο Αιγαίο – κυρίως σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα – θα ενισχυθούν την Πέμπτη.

Δεύτερη διαταραχή – Από το απόγευμα της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής

Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

– Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιονίου (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη) από το απόγευμα της Πέμπτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

– Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή.

– Στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή.

– Πρόσκαιρα στη Θράκη το πρωί της Παρασκευής.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ιδιαίτερα ισχυροί, αρχικά νότιοι και νοτιοδυτικοί στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης και στη συνέχεια δυτικοί – βορειοδυτικοί την Παρασκευή, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν θυελλώδεις έως και το μεσημέρι της Παρασκευής.

Οι μετεωρολογικές αρχές συστήνουν συνεχή ενημέρωση από τα επίσημα δελτία πρόγνωσης, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να παρουσιάσουν τοπικά ένταση. Το έκτακτο δελτίο αναμένεται να επικαιροποιηθεί εντός των επόμενων ωρών, ενώ πληροφορίες παρέχονται και μέσω των ευρωπαϊκών συστημάτων προειδοποίησης καιρού.

