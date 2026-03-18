Διπλωματικό μέτωπο στον ΟΗΕ για το χτύπημα στην Τεχεράνη – Τι υποστηρίζουν ΗΠΑ και Ισραήλ

Με επιστολές που κατατέθηκαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 10 Μαρτίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιχειρούν να προσδώσουν διεθνή νομιμοποίηση στην επίθεση που εξαπέλυσαν στις 28 Φεβρουαρίου κατά του Ιράν, επικαλούμενοι το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ περί νόμιμης αυτοάμυνας. Στις επιστολές τους παραθέτουν τα επιχειρήματα που, κατά τη δική τους θέση, δικαιολογούν τη στρατιωτική επιχείρηση.

Στα βασικά σημεία των δύο κειμένων περιλαμβάνονται οι αναφορές στην πορεία του Ιράν προς την απόκτηση πυρηνικών όπλων, στην ενίσχυση του βαλλιστικού οπλοστασίου του, στις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων, αλλά και στη δράση οργανώσεων που οι δύο χώρες χαρακτηρίζουν «πληρεξουσίους» της Τεχεράνης. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι η στρατιωτική επιλογή ήρθε αφού, όπως σημειώνεται, είχαν προηγηθεί χωρίς αποτέλεσμα προσπάθειες ειρηνικής διευθέτησης.

Τι αναφέρουν οι ΗΠΑ

Στην αμερικανική επιστολή επισημαίνεται ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις για να προστατεύσουν τον αμερικανικό λαό από επιθέσεις και συνεχιζόμενες απειλές που, όπως αναφέρουν, προέρχονται από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ενεργώντας σε συνεργασία με το Ισραήλ. Η Ουάσιγκτον συνδέει την απόφασή της με την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και την υπεράσπιση περιφερειακών συμμάχων και εταίρων.

Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ακόμη ότι το Ιράν έχει επιλέξει τη σύγκρουση, ενώ κατηγορεί την Τεχεράνη ότι από το 2025 έχει επεκτείνει σημαντικά την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων, επιδιώκοντας να ενισχύσει την αμυντική της ομπρέλα και να προστατεύσει την προσπάθεια ανασυγκρότησης του πυρηνικού της προγράμματος. Στο ίδιο κείμενο γίνεται αναφορά και στη δράση οργανώσεων όπως η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και οι Χούθι.

Οι ΗΠΑ υπενθυμίζουν επίσης μια μακρά σειρά επιθέσεων που αποδίδουν στο Ιράν ή σε οργανώσεις που συνδέονται μαζί του, από την υπόθεση των ομήρων στην αμερικανική πρεσβεία και το χτύπημα στους πεζοναύτες, μέχρι επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στο Ιράκ και τη στήριξη της Χαμάς. Η επιστολή καταλήγει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν, βάσει του άρθρου 51 και του εθιμικού διεθνούς δικαίου, το δικαίωμα να προχωρήσουν και σε περαιτέρω ενέργειες αυτοάμυνας, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο.

Τι αναφέρει το Ισραήλ

Στην ισραηλινή επιστολή, που φέρει την υπογραφή του υπουργού Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ, υποστηρίζεται ότι για δεκαετίες το ιρανικό καθεστώς και οι ηγέτες του δηλώνουν ανοιχτά πως στόχος τους είναι η εξόντωση του κράτους του Ισραήλ και ότι η θέση αυτή δεν περιορίστηκε ποτέ σε ρητορικό επίπεδο. Το Τελ Αβίβ υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη έχει στηρίξει αυτή τη στρατηγική μέσω πληρεξουσίων, μέσω του πυρηνικού της προγράμματος και μέσω του προγράμματος πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ακόμη ότι, παρά τις διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες και τις προηγούμενες στρατιωτικές κινήσεις του, το Ιράν συνέχισε να επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων και να επιταχύνει τις σχετικές του δυνατότητες. Σύμφωνα με το ισραηλινό επιχείρημα, χωρίς άμεση δράση, οι πυρηνικές και πυραυλικές δυνατότητες της Τεχεράνης θα έφταναν σύντομα σε σημείο όπου η αποτελεσματική αμυντική παρέμβαση δεν θα ήταν πια δυνατή.

Στην ίδια επιστολή γίνεται αναφορά και στις απειλές για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, καθώς και στην παραβίαση από το Ιράν της απόφασης 2231/2015 του Συμβουλίου Ασφαλείας, που συνδέεται με τις πυρηνικές και πυραυλικές του δραστηριότητες. Παράλληλα, το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει όσα μέτρα θεωρεί αναγκαία για την άμυνά του, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρησή του διεξάγεται σύμφωνα με τις αρχές της διάκρισης, της αναλογικότητας και των προφυλάξεων για τους αμάχους.

Με τις δύο αυτές επιστολές, Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ μεταφέρουν πλέον και σε επίπεδο ΟΗΕ τη μάχη για τη διεθνή νομιμοποίηση της επίθεσης στο Ιράν, επιχειρώντας να στηρίξουν διπλωματικά τη στρατιωτική τους επιλογή σε μια περίοδο που η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται.

