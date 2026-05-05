Διπλωματικός μαραθώνιος Μητσοτάκη στη Μέση Ανατολή

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται σήμερα με τον Πρόεδρο των ΗΑΕ στο Άμπου Ντάμπι, πριν τη συμμετοχή του στην τριμερή Σύνοδο Κορυφής στην Ιορδανία.

05 Μάι. 2026 9:45
Σε εξέλιξη βρίσκεται η περιοδεία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Μέση Ανατολή, με τον διπλωματικό σχεδιασμό να περιλαμβάνει κρίσιμες επαφές σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ιορδανία.

Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, ενδιάμεσο σταθμό στο Άμπου Ντάμπι. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνάντηση κορυφής με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, όπου αναμένεται να συζητηθούν ζητήματα διμερούς στρατηγικής συνεργασίας, οι εξελίξεις στο ενεργειακό πεδίο και η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του Κόλπου.

Η Σύνοδος Κορυφής στο Αμμάν

Αμέσως μετά τις επαφές στα Εμιράτα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αμμάν της Ιορδανίας. Εκεί, την Τετάρτη 6 Μαΐου, θα λάβει μέρος στις εργασίες της 5ης Συνόδου Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας.

Η τριμερής αυτή συνάντηση θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας, καθώς οι τρεις χώρες αναμένεται να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στους τομείς της ασφάλειας, της οικονομίας και της διαχείρισης των περιφερειακών κρίσεων.

