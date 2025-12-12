Διπλός σεισμός ταρακούνησε για τα καλά την Πάφο
Μεγέθους 3,6 και 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ
Ταρακουνήθηκε σήμερα (12/12/2025) η Πάφος με διπλή σεισμική δόνηση καταγράφηκε πριν από λίγο. Μία μεγέθους 3,6 και η άλλη 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με διαφορά μεταξύ τους ενάμιση λεπτό.
Η πρώτη σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 3.7 Ρίχτερ και εστιακού βάθους 9 χιλιομέτρων. Το επίκεντρο ήταν 18 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου.
#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 16 sec ago in #Cyprus. Felt it? Tell us via:
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/mEx0HwGDHQ
— EMSC (@LastQuake) December 12, 2025
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό κέντρο, το επίκεντρο του δεύτερου σεισμού σημειώθηκε 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου και σε εστιακό βάθος 19 χιλιομέτρων.
