Διπλός σεισμός ταρακούνησε για τα καλά την Πάφο

Μεγέθους 3,6 και 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ

12 Δεκ. 2025 20:21
Pelop News

Ταρακουνήθηκε σήμερα (12/12/2025) η Πάφος με διπλή σεισμική δόνηση καταγράφηκε πριν από λίγο. Μία μεγέθους 3,6 και η άλλη 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με διαφορά μεταξύ τους ενάμιση λεπτό.

Η πρώτη σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 3.7 Ρίχτερ και εστιακού βάθους 9 χιλιομέτρων. Το επίκεντρο ήταν 18 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου.


Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό κέντρο, το επίκεντρο του δεύτερου σεισμού σημειώθηκε 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου και σε εστιακό βάθος 19 χιλιομέτρων.

