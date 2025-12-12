Διπλός σεισμός ταρακούνησε για τα καλά την Πάφο

Ταρακουνήθηκε σήμερα (12/12/2025) η Πάφος με διπλή σεισμική δόνηση καταγράφηκε πριν από λίγο. Μία μεγέθους 3,6 και η άλλη 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με διαφορά μεταξύ τους ενάμιση λεπτό.

Η πρώτη σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 3.7 Ρίχτερ και εστιακού βάθους 9 χιλιομέτρων. Το επίκεντρο ήταν 18 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου.



Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό κέντρο, το επίκεντρο του δεύτερου σεισμού σημειώθηκε 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου και σε εστιακό βάθος 19 χιλιομέτρων.

