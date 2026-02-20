Δις ισόβια για τον βιασμό και τη δολοφονία της 11χρονης Βασιλικής – Η ετυμηγορία του ΜΟΔ Πατρών

Σε δύο φορές ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο 39χρονος που κατηγορούνταν για τον βιασμό και τη δολοφονία της 11χρονης Βασιλικής στην Ηλεία το 2024, σε μία από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις των τελευταίων ετών.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών ανακοίνωσε την απόφασή του έπειτα από πολύωρη διαδικασία, επιβάλλοντας στον κατηγορούμενο δύο φορές ισόβια κάθειρξη για τα βασικά αδικήματα, καθώς και επιπλέον ποινή 13 ετών κάθειρξης κατά συγχώνευση για τα υπόλοιπα εγκλήματα.

Η απόφαση εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας και την αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων που παρουσιάστηκαν στο ακροατήριο. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα ιατροδικαστικά ευρήματα, οι καταθέσεις μαρτύρων, αλλά και τα δεδομένα που συνέθεσαν το χρονικό της τραγωδίας.

Οι κατηγορίες και η κρίση του Δικαστηρίου

Ο 39χρονος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, βιασμό ανήλικης, αρπαγή, οπλοφορία και οπλοχρησία. Το Δικαστήριο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά, υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελικής αρχής για την επιβολή της ανώτατης των ποινών.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη κοινωνική αντίδραση από την πρώτη στιγμή της αποκάλυψής της, με την τοπική κοινωνία της Ηλείας αλλά και ολόκληρη τη χώρα να παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη της δίκης. Η φρικτή φύση των εγκλημάτων και η ηλικία του θύματος είχαν πυροδοτήσει κύμα οργής και θλίψης.

Το χρονικό και η σημασία της απόφασης

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη και παραπομπή του κατηγορούμενου. Η υπεράσπιση επιχείρησε να αντικρούσει τα επιβαρυντικά δεδομένα, ωστόσο το Δικαστήριο έκρινε ότι το αποδεικτικό υλικό ήταν επαρκές και αδιαμφισβήτητο.

Η επιβολή δις ισόβιας κάθειρξης αποτυπώνει τη βαρύτητα που αποδόθηκε στις πράξεις του 39χρονου και στέλνει σαφές μήνυμα για την αντιμετώπιση εγκλημάτων κατά ανηλίκων.

Η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Πατρών κλείνει έναν κύκλο για την οικογένεια της 11χρονης, χωρίς ωστόσο να μπορεί να απαλύνει την απώλεια. Η τραγική αυτή υπόθεση παραμένει βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μνήμη, ως μια υπενθύμιση της ανάγκης για προστασία των παιδιών και αυστηρή απονομή δικαιοσύνης.

