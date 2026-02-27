ΔΝΤ: Άμεση εκταμίευση 1,5 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενέκρινε νέο πρόγραμμα δανείου ύψους 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία.

ΔΝΤ: Άμεση εκταμίευση 1,5 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία
27 Φεβ. 2026 7:46
Pelop News

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ανακοίνωσε την έγκριση τετραετούς προγράμματος εκτεταμένης χρηματοδότησης (Extended Fund Facility – EFF) για την Ουκρανία, συνολικού ύψους 8,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η απόφαση ελήφθη από το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, επιτρέποντας την άμεση εκταμίευση της πρώτης δόσης ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Το νέο πρόγραμμα αντικαθιστά το προηγούμενο πακέτο στήριξης ύψους 15,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας, τη χρηματοδότηση βασικών δαπανών και την υποστήριξη του προϋπολογισμού της χώρας, η οποία συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις συνέπειες του συνεχιζόμενου πολέμου.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το πρόγραμμα αποτελεί βασικό πυλώνα για την κινητοποίηση συνολικής διεθνούς στήριξης ύψους 136,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία.

Η συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων είχε επιτευχθεί ήδη από τα τέλη Νοεμβρίου 2025 μεταξύ του Ταμείου και της ουκρανικής κυβέρνησης, ενώ η τυπική έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο ολοκληρώθηκε τώρα.

