ΔΝΤ: Το «κακό σενάριο» στη Μέση Ανατολή σε εξέλιξη, πού θα φτάσει το πετρέλαιο

Έντονη ανησυχία για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας εξέφρασε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, τονίζοντας ότι το «δυσμενές σενάριο» είναι πλέον σε ισχύ εξαιτίας της συνεχιζόμενης πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας χθες σε συνέδριο του Ινστιτούτου Milken, η Γκεοργκίεβα ανέφερε ότι το βασικό σενάριο του ΔΝΤ, το οποίο προέβλεπε βραχύβια σύγκρουση με περιορισμένες επιπτώσεις (ανάπτυξη 3,1% και πληθωρισμό 4,4%), δεν ισχύει πλέον. «Αυτό το σενάριο απομακρύνεται κάθε μέρα που περνάει», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, εάν ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου εκτοξευθούν στα 125 δολάρια το βαρέλι, η παγκόσμια οικονομία θα αντιμετωπίσει πολύ πιο σοβαρές συνέπειες, με σημαντική αύξηση του πληθωρισμού και αποσταθεροποίηση των προσδοκιών.

Το ΔΝΤ έχει ήδη παρουσιάσει τρία σενάρια για την ανάπτυξη του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2026-2027. Το δυσμενές σενάριο προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 2,5% και πληθωρισμό 5,4%, ενώ το πιο ακραίο σενάριο δείχνει ανάπτυξη μόλις 2% και πληθωρισμό 5,8%.

Επιπλέον, η Γκεοργκίεβα επισήμανε ότι τα λιπάσματα είναι ήδη 30% έως 40% ακριβότερα, γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των τροφίμων κατά 3% με 6%. Όπως είπε, άλλοι κλάδοι της οικονομίας ενδέχεται επίσης να επηρεαστούν.

Στο ίδιο πάνελ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Mike Wirth, προειδοποίησε ότι οι ελλείψεις πετρελαίου θα γίνουν αισθητές παγκοσμίως λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων περνούσε το 20% της παγκόσμιας προσφοράς αργού πριν από τον πόλεμο. Σύμφωνα με τον Wirth, οι οικονομίες – κυρίως στην Ασία – θα αρχίσουν να συρρικνώνονται καθώς η ζήτηση θα προσαρμόζεται στην περιορισμένη προσφορά.

Η Γκεοργκίεβα κάλεσε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να μην υποτιμούν την κατάσταση και να μην λαμβάνουν μέτρα που ενισχύουν περαιτέρω τη ζήτηση πετρελαίου. «Μην ρίχνετε βενζίνη στη φωτιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

