ΔΝΤ: Το «κακό σενάριο» στη Μέση Ανατολή σε εξέλιξη, πού θα φτάσει το πετρέλαιο

Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα προειδοποιεί για εκτίναξη πληθωρισμού και νέα άνοδο τιμών τροφίμων λόγω της συνέχισης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

ΔΝΤ: Το «κακό σενάριο» στη Μέση Ανατολή σε εξέλιξη, πού θα φτάσει το πετρέλαιο
05 Μάι. 2026 7:37
Pelop News

Έντονη ανησυχία για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας εξέφρασε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, τονίζοντας ότι το «δυσμενές σενάριο» είναι πλέον σε ισχύ εξαιτίας της συνεχιζόμενης πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας χθες σε συνέδριο του Ινστιτούτου Milken, η Γκεοργκίεβα ανέφερε ότι το βασικό σενάριο του ΔΝΤ, το οποίο προέβλεπε βραχύβια σύγκρουση με περιορισμένες επιπτώσεις (ανάπτυξη 3,1% και πληθωρισμό 4,4%), δεν ισχύει πλέον. «Αυτό το σενάριο απομακρύνεται κάθε μέρα που περνάει», τόνισε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης: Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν: Ανταλλαγή πυρών και «πολεμικό» κλίμα στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με την ίδια, εάν ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου εκτοξευθούν στα 125 δολάρια το βαρέλι, η παγκόσμια οικονομία θα αντιμετωπίσει πολύ πιο σοβαρές συνέπειες, με σημαντική αύξηση του πληθωρισμού και αποσταθεροποίηση των προσδοκιών.

Το ΔΝΤ έχει ήδη παρουσιάσει τρία σενάρια για την ανάπτυξη του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2026-2027. Το δυσμενές σενάριο προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 2,5% και πληθωρισμό 5,4%, ενώ το πιο ακραίο σενάριο δείχνει ανάπτυξη μόλις 2% και πληθωρισμό 5,8%.

Επιπλέον, η Γκεοργκίεβα επισήμανε ότι τα λιπάσματα είναι ήδη 30% έως 40% ακριβότερα, γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των τροφίμων κατά 3% με 6%. Όπως είπε, άλλοι κλάδοι της οικονομίας ενδέχεται επίσης να επηρεαστούν.

Στο ίδιο πάνελ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Mike Wirth, προειδοποίησε ότι οι ελλείψεις πετρελαίου θα γίνουν αισθητές παγκοσμίως λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων περνούσε το 20% της παγκόσμιας προσφοράς αργού πριν από τον πόλεμο. Σύμφωνα με τον Wirth, οι οικονομίες – κυρίως στην Ασία – θα αρχίσουν να συρρικνώνονται καθώς η ζήτηση θα προσαρμόζεται στην περιορισμένη προσφορά.

Η Γκεοργκίεβα κάλεσε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να μην υποτιμούν την κατάσταση και να μην λαμβάνουν μέτρα που ενισχύουν περαιτέρω τη ζήτηση πετρελαίου. «Μην ρίχνετε βενζίνη στη φωτιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:15 Εορτολόγιο: Ανακαλύψτε αν το όνομα σας ή κάποιο σπάνιο όνομα γιορτάζει σήμερα!
8:11 Youth Pass 2026: Τελευταίες ημέρες για τις αιτήσεις των 18αρηδων, πώς και πότε θα λάβετε τα 150 ευρώ
7:58 Κυβέρνηση: Ετοιμάζει έκτακτο πακέτο 200 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
7:52 Στη Βουλή ο Οικουμενικός Πατριάρχης: Ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια μετά από 27 χρόνια
7:45 Τραγωδία στην Κίνα: Πολύνεκρη έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Χουνάν
7:37 ΔΝΤ: Το «κακό σενάριο» στη Μέση Ανατολή σε εξέλιξη, πού θα φτάσει το πετρέλαιο
7:30 Χαμηλώστε το κεφάλι
7:25 Νέος Κόσμος-Παγκράτι: Δύο ανήλικοι μαχαιρώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά στη Γούβα
7:16 Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, πού θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πού θα φτάσει ο υδράργυρος, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:11 Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν: Ανταλλαγή πυρών και «πολεμικό» κλίμα στα Στενά του Ορμούζ
0:24 Τα ζευγάρια σε play-offs και play-outs στην Α1 ΕΣΚΑ-Η, η βαθμολογία στην κανονική περίοδο
23:39 Σας αρέσει το περπάτημα; Αυτές είναι οι δύο πόλεις που θα πρέπει να ζήσετε
23:14 Λευκός Οίκος: Επιβλήθηκε lockdown, πυροβολισμοί σε μικρή απόσταση
23:03 Και Έλληνας στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν πεθάνει από χανταΐό
22:48 Ντοκουμέντο, έτσι έκανε τις επιθέσεις ο ντελιβεράς, που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς στην Κηφισιά
22:35 Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία, κατασχέθηκαν 30 τόνοι κοκαΐνης! ΒΙΝΤΕΟ
22:25 Η ΑΕ Ροϊτίκων το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο, νίκησε και την ΕΑΠ! ΦΩΤΟ
22:13 Με ανατροπή προβάδισμα τίτλου για τον Παναθηναϊκό
22:00 Πιάστηκε στη Σκιάθο με 13 κιλά ακατέργαστη κάνναβη αξίας 333.000 ευρώ
21:44 Ανατροπή με τα νέα στοιχεία στο τροχαίο στο Γρηγόρι, τραυματίας ένας 58χρονος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.05.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ