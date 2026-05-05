Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν: Ανταλλαγή πυρών και «πολεμικό» κλίμα στα Στενά του Ορμούζ

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι πολεμικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ αναζωπυρώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο. Η ανακωχή, που τέθηκε σε ισχύ την 8η Απριλίου, δοκιμάζεται σκληρά μετά από σφοδρές ανταλλαγές πυρών και νέες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον στόχων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ).

Η κλιμάκωση πυροδοτήθηκε από την απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να ξεκινήσει στρατιωτική επιχείρηση για το άνοιγμα των Στενών, τα οποία τελούν υπό ιρανικό έλεγχο. Ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε με «ολοκληρωτική καταστροφή» την Τεχεράνη σε περίπτωση στοχοποίησης αμερικανικών σκαφών, την ώρα που η διεθνής κοινότητα απευθύνει εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση.

Πλήγματα σε υποδομές και ναυσιπλοΐα

Οι εντάσεις μεταφέρθηκαν εντός του Κόλπου, με τα ΗΑΕ να καταγγέλλουν επιθέσεις με drones και πυραύλους κρουζ.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα μετά από επίθεση drone, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών εργαζομένων.

Το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων ανακοίνωσε την αναχαίτιση τριών πυραύλων, ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε στη θάλασσα.

Στόχος ιρανικών UAVs έγινε πλοίο της εταιρείας ADNOC, ενώ η Νότια Κορέα ανέφερε έκρηξη σε δικό της σκάφος στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UKMTO, περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στη θαλάσσια περιοχή, η οποία αποτελεί τον «πνεύμονα» της παγκόσμιας ενέργειας.

Η αμερικανική πλευρά (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε έξι ιρανικά πλεούμενα και εξασφάλισε τη διέλευση δύο εμπορικών πλοίων υπό αμερικανική σημαία. Αντιθέτως, η Τεχεράνη διαψεύδει τις αμερικανικές επιτυχίες, με τον στρατηγό Αλί Αμπντουλαχί να ξεκαθαρίζει πως οποιαδήποτε απόπειρα διείσδυσης στα χωρικά ύδατα θα αντιμετωπιστεί με πυρά.

Διεθνείς αντιδράσεις

Η ΕΕ και η Μεγάλη Βρετανία καταδίκασαν την παραβίαση της κυριαρχίας των ΗΑΕ, ενώ ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, επέμεινε πως «δεν υπάρχει στρατιωτική λύση», καλώντας την Ουάσιγκτον να επιστρέψει στη διπλωματία.

Οι αγορές αντέδρασαν άμεσα στις εξελίξεις, με την τιμή του πετρελαίου Brent να καταγράφει άλμα 5,8%, κλείνοντας στα 114,44 δολάρια. Αναλυτές προειδοποιούν ότι εάν ο αποκλεισμός των Στενών παραταθεί, η παγκόσμια οικονομία θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέο κύμα ακρίβειας.

