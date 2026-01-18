Δολοφονία κοινοτάρχη στο Αγρίνιο: Προθεσμία για απολογία έλαβε ο 44χρονος δράστης

Συγκλονισμένο το Λιθοβούνι – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια Μεσολογγίου

Δολοφονία κοινοτάρχη στο Αγρίνιο: Προθεσμία για απολογία έλαβε ο 44χρονος δράστης
18 Ιαν. 2026 18:23
Pelop News

Στις 21 Ιανουαρίου 2026 έχει οριστεί η απολογία του 44χρονου, καθ’ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη στο Λιθοβούνι Αγρινίου. Ο δράστης οδηγήθηκε σήμερα (18/1/2026) στα δικαστήρια του Μεσολογγίου υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, καθώς έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία του πρώην φίλου του.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Όπως προκύπτει από την έρευνα, πίσω από το έγκλημα βρίσκονται ερωτικές διαφορές, συνεχείς καβγάδες και απειλές που διαρκούσαν τον τελευταίο χρόνο.

Το χρονικό της δολοφονίας

Οι εκδοχές για το πώς συνέβη το έγκλημα διαφέρουν:

  • Στην πρώτη, οι δύο άνδρες είχαν κανονίσει να συναντηθούν.

  • Στη δεύτερη, ο 50χρονος ακολούθησε τον δράστη, βλέποντάς τον να περνά με το αυτοκίνητο έξω από το καφενείο.

Όπως περιγράφεται, μόλις εμφανίστηκε το όχημα του θύματος, ο δράστης πυροβόλησε μια φορά από μπροστά στο παρμπρίζ και, όταν το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε, πυροβόλησε δύο φορές από πίσω.

Στην προανακριτική του κατάθεση, ο 44χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι φοβήθηκε και ότι «αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος», ωστόσο οι αστυνομικοί θεωρούν τις εξηγήσεις του ανεπαρκείς και μπερδεμένες.

Αντιδράσεις στην κοινότητα

Στο Λιθοβούνι, οι κάτοικοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον κοινοτάρχη, σημειώνοντας ότι ήταν άνθρωπος που βοηθούσε το χωριό και φρόντιζε τη μητέρα και τον αδελφό του, που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Στα Μεσάριστα, οι συγγενείς του δράστη παραμένουν «μαντρωμένοι» στα σπίτια τους, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή λόγω φόβου βεντέτας. Η αστυνομία συνεχίζει να παρακολουθεί την περιοχή για την αποτροπή τυχόν νέων επεισοδίων.

