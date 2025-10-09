Δολοφονίες στη Φοινικούντα: Οι τρεις νέοι άξονες των ερευνών και οι προσαγωγές

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να εντοπίσουν το νεαρό δράστη της διπλής δολοφονίας. Αυτόπτες μάρτυρες, κάτοικοι της περιοχής αλλά και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αστυνομικών.

09 Οκτ. 2025 16:48
Pelop News

Τα κομμάτια του παζλ που θα τους οδηγήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στη ταυτότητα του εκτελεστή του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του 62χρονου επιστάτη του προσπαθούν να συγκεντρώσουν οι άνδρες της ΕΛ. ΑΣ που έχουν αναλάβει τη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας.

Ήδη βαδίζουμε στο τέταρτο 24ωρο μετά τη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας. Στις 20:30 το βράδυ της περασμένης Κυριακής (5/10/2025) ένα νεαρό άτομο εισήλθε στο κάμπινγκ και κατευθύνθηκε προς τη ρεσεψιόν.

Μόλις έφτασε εκεί σήκωσε το όπλο του και πυροβόλησε δύο φορές τον ιδιοκτήτη, ενώ στη συνέχεια το έστρεψε κατά του επιστάτη. Αφαίρεσε τη ζωή του 62χρονου με τρεις σφαίρες, ενώ από θαύμα γλίτωσε ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη. Κι αυτό γιατί όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος ο δράστης τον πυροβόλησε κι αυτόν, ωστόσο δεν κατάφερε να τον πετύχει.

Αρκετοί είναι αυτοί που έχουν δώσει μέχρι στιγμής κατάθεση, ενώ κάποιοι από το οικογενειακό περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη έχουν μεταβεί ακόμα και δύο φορές στις αστυνομικές αρχές περαιτέρω να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην πορεία των ερευνών.

Αν και το σενάριο των οικονομικών διαφορών με κάποιο συγγενικό πρόσωπο του 68χρονου δεν φαίνεται να κερδίζει έδαφος, ωστόσο ακόμα δεν έχει αποκλειστεί από τη λίστα των αστυνομικών. Έτσι αύριο το πρωί στο Ειρηνοδικείο της περιοχής θα ανοιχτεί η διαθήκη του 68χρονου, προκειμένου να διαλυθούν τυχόν απορίες κι ερωτήματα.

Πάντως μέχρι στιγμής, τα δύο άτομα που προσήχθησαν από τις αστυνομικές αρχές ως ύποπτοι για την υπόθεση, δεν προέκυψε το παραμικρό ενοχοποιητικό στοιχείο εναντίον τους, ενώ την ίδια ώρα η βεντάλια των ερευνών ανοίγει ακόμα περισσότερο.

Οι αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ στρέφουν πλέον τις έρευνες τους και στην περιοχή της Ηλείας, ενώ δεν αποκλείουν ο δράστης να προέρχεται ακόμα κι από το περιβάλλον του 62χρονου επιστάτη.

Έτσι διεξάγονται πλέον έρευνες και το νομό της Ηλείας, καθώς η μηχανή που οδηγούσε ο δράστης πέρασε στο γειτονικό νομό.
