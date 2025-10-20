Δολοφονική επίθεση με θύμα 37χρονο στο Περιστέρι

Η δολοφονική επίθεση με θύμα 37χρονο έγινε έξω από κλαμπ στο Περιστέρι, τα ξημερώματα της Δευτέρας 20/10/2025.

Δολοφονική επίθεση με θύμα 37χρονο στο Περιστέρι Φωτογραφία αρχείου
20 Οκτ. 2025 7:17
Pelop News

Ενας 37χρονος είναι το θύμα της δολοφονικής επίθεσης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 20/10/2025, έξω από γνωστό κλαμπ, στο Περιστέρι, με την Αστυνομία να διαξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, που ανέλαβαν την έρευνα, ότι ο 37χρονος βγήκε από το κλαμπ και συναντήθηκε με ένα άτομο. Η συζήτηση ξέφυγε, λογομάχησαν και ο άγνωστος έβγαλε ένα μαχαίρι και κάρφωσε τον 37χρονο, που έπεσε αιμόφυρτος στον δρόμο.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ o 37χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», είχε χάσει όμως μεγάλη ποσότητα αίματος και κατέληξε.

Ο 37χρονος άνδρας ήταν από τη Βουλγαρία και εξετάζεται αν έχει κάποια ποινική εμπλοκή, ενώ οι αστυνομικοί μαζεύουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες για να εντοπίσουν τον δράστη του εγκλήματος.
