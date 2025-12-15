Δομή Ατόμων με Αυτισμού στην Πάτρα: Λύση για την ολοκλήρωση – Παράδοση έως τον Μάρτιο του 2026

Λύση σε έναν πολύμηνο «γόρδιο δεσμό» για την ολοκλήρωση του κτιρίου που θα στεγάσει το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας και τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με αυτισμό βρήκαν ο Δήμος Πατρέων και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας, το οποίο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 80%, αλλά για πολλούς μήνες παρέμενε «παγωμένο», καθώς ο εργολάβος εγκατέλειψε το έργο.

Η καθυστέρηση, ωστόσο, δεν οφείλεται αποκλειστικά στον εργολάβο. Οι σοβαρές καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση, σε συνδυασμό με τις μεγάλες αυξήσεις στο κόστος των δομικών υλικών, λειτούργησαν επιβαρυντικά και κατέστησαν αδύνατη την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου. Το αποτέλεσμα ήταν εκατοντάδες οικογένειες της περιοχής να παραμένουν σε καθεστώς αναμονής, προσδοκώντας τη λειτουργία μιας δομής που θα παρείχε ουσιαστική στήριξη σε άτομα με αυτισμό.

Στο μεσοδιάστημα, το έργο βρέθηκε αντιμέτωπο με έναν πραγματικό γραφειοκρατικό «Γολγοθά». Αρχικά, κλήθηκαν οι υπόλοιποι εργολάβοι του αρχικού διαγωνισμού να δηλώσουν αν επιθυμούν να αναλάβουν την ολοκλήρωσή του, κάτι που τελικά δεν κατέστη δυνατό, καθώς κρίθηκε οικονομικά ασύμφορο. Ετσι, αποφασίστηκε η ολοκλήρωση του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 919.948,72 ευρώ, με τη μέθοδο της διαπραγμάτευσης. Αυτή η απόφαση αναμένεται να παρθεί αύριο από τη δημοτική επιτροπή της Πάτρας για να προχωρήσει η διαδικασία.

Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, η τελική ημερομηνία παράδοσης, όπως ορίζεται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, είναι ο Μάρτιος του 2026. Η ανάγκη για άμεση λειτουργία της δομής είναι επιτακτική, καθώς σήμερα πολλά παιδιά με αυτισμό είτε παραμένουν κλεισμένα στα σπίτια τους είτε παρακολουθούν περιορισμένα προγράμματα σε έναν μικρό και ακατάλληλο χώρο, στο κτίριο της Παπαδιαμαντοπούλου που έχει παραχωρηθεί από το Νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας».

Η νέα δομή, που ανεγείρεται απέναντι από το Νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας», σε οικόπεδο του Σταθακοπουλείου Κληροδοτήματος, έχει σχεδιαστεί με σύγχρονες προδιαγραφές. Θα φιλοξενεί Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας δυναμικότητας 40 ατόμων, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για έξι άτομα σε πρώτη φάση, καθώς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες θεραπείας, άθλησης και υποστήριξης οικογενειών. Η σημασία της είναι κρίσιμη, αν αναλογιστεί κανείς ότι πλέον 1 στα 45 παιδιά βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, ενώ στον Δήμο Πατρέων εκτιμάται ότι ζουν πάνω από 5.000 άτομα με αυτισμό.

