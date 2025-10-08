Δόμνα Μιχαηλίδου: Διπλασιάζονται τα σχολικά γεύματα – Ζεστό φαγητό σε 1.918 δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα

Τον διπλασιασμό των σχολικών γευμάτων στα δημοτικά σχολεία ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα επεκτείνεται σημαντικά, καλύπτοντας πλέον 1.918 σχολικές μονάδες σε 153 δήμους της χώρας.

«Η κυβέρνησή μας έχει διπλασιάσει τα σχολεία στα οποία θα διανέμονται κάθε μέρα σχολικά γεύματα. Το σχολικό έτος 2025-2026, 1.918 σχολικές μονάδες θα λαμβάνουν ζεστά γεύματα για τις μαθήτριες και τους μαθητές τους», δήλωσε η κ. Μιχαηλίδου, μετά την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Πρόκειται για διεύρυνση του προγράμματος, με την ένταξη 53 νέων σχολείων από όλη την Ελλάδα, που θα προσφέρει περισσότερες από 231.000 μερίδες καθημερινά.

Η υπουργός υπογράμμισε πως το πρόγραμμα έχει εξασφαλίσει καθημερινά γεύματα στο 45% των δημοτικών της χώρας, έναντι μόλις 23,6% το 2019. Αντίστοιχα, το ποσοστό των μαθητών που σιτίζονται έχει αυξηθεί από 25,6% σε 47%, ενώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος έχει υπερδιπλασιαστεί, από 54 εκατ. ευρώ το 2019 σε 115 εκατ. ευρώ το 2025 — αύξηση 112,3%.

Η επιλογή των δήμων γίνεται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, δίνοντας προτεραιότητα σε ευάλωτες περιοχές, με βάση τα ποσοστά εισοδήματος, ανεργίας και τις τοπικές ιδιαιτερότητες (ακριτικές, νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές).

Η κ. Μιχαηλίδου χαρακτήρισε το πρόγραμμα «θεσμό που ενδυναμώνει την αλληλεγγύη στη μαθητική κοινότητα», επισημαίνοντας ότι συμβάλλει ουσιαστικά στη στήριξη της οικογένειας και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος: «Είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς να γνωρίζουν ότι το μεσημεριανό γεύμα του παιδιού τους καλύπτεται από την Πολιτεία. Η μέριμνα αυτή αποτελεί μέρος της εθνικής μας πολιτικής για την ευημερία των παιδιών και τη συνοχή της κοινωνίας».

