Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους την πρώτη Κυριακή του έτους

Ελεύθερη πρόσβαση σε Ακρόπολη, Αρχαία Αγορά, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και όλους τους χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού

02 Ιαν. 2026 22:59
Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, πρώτη Κυριακή του μήνα και της νέας χρονιάς, η είσοδος σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού θα είναι ελεύθερη για το κοινό, χωρίς καταβολή αντιτίμου.

Η δωρεάν είσοδος ισχύει σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 117624/2024 (ΦΕΚ 1968/Β/29-3-2024) για την πρώτη και την τρίτη Κυριακή κάθε μήνα, από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.

Μεταξύ των χώρων που μπορούν να επισκεφθούν δωρεάν οι ενδιαφερόμενοι περιλαμβάνονται:

  • Ακρόπολη Αθηνών
  • Αρχαία Αγορά
  • Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
  • Μουσείο Ακρόπολης
  • Αρχαιολογικός χώρος Δελφών
  • Αρχαιολογικός χώρος Ολυμπίας
  • Κνωσός
  • Μυκήνες
  • Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
  • Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
  • και όλοι οι υπόλοιποι δημόσιοι αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού.

