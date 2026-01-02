Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους την πρώτη Κυριακή του έτους
Ελεύθερη πρόσβαση σε Ακρόπολη, Αρχαία Αγορά, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και όλους τους χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού
Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, πρώτη Κυριακή του μήνα και της νέας χρονιάς, η είσοδος σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού θα είναι ελεύθερη για το κοινό, χωρίς καταβολή αντιτίμου.
Η δωρεάν είσοδος ισχύει σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 117624/2024 (ΦΕΚ 1968/Β/29-3-2024) για την πρώτη και την τρίτη Κυριακή κάθε μήνα, από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.
Μεταξύ των χώρων που μπορούν να επισκεφθούν δωρεάν οι ενδιαφερόμενοι περιλαμβάνονται:
- Ακρόπολη Αθηνών
- Αρχαία Αγορά
- Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
- Μουσείο Ακρόπολης
- Αρχαιολογικός χώρος Δελφών
- Αρχαιολογικός χώρος Ολυμπίας
- Κνωσός
- Μυκήνες
- Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
- Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
- και όλοι οι υπόλοιποι δημόσιοι αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού.
