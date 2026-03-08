Δώρο Πάσχα 2026: Πόσο θα πάρεις φέτος, όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν το Δώρο Πάσχα έως 8 Απριλίου 2026. Πώς υπολογίζεται, τι ισχύει για μερική απασχόληση και ανέργους

08 Μαρ. 2026 12:11
Pelop News

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την καταβολή του Δώρου Πάσχα 2026 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι εργοδότες υποχρεούνται να πιστώσουν το ποσό στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων το αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026.

Το Δώρο Πάσχα αποτελεί νόμιμη υποχρέωση και δεν επιτρέπεται καμία συμφωνία για μη καταβολή του. Αντιστοιχεί σε μισό μηνιαίο μισθό για όσους εργάστηκαν ολόκληρο το διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου 2026, ενώ στο ποσό προστίθεται η αναλογία του επιδόματος αδείας (συντελεστής 0,04166).

Ενδεικτικά μικτά ποσά Δώρου Πάσχα (για πλήρη απασχόληση):

  • Μισθός 830 € → Δώρο ≈ 432,29 €
  • Μισθός 1.000 € → Δώρο ≈ 520,83 €
  • Μισθός 1.500 € → Δώρο ≈ 781,25 €
  • Μισθός 2.000 € → Δώρο ≈ 1.041,66 €

Για εργαζόμενους που δεν κάλυψαν ολόκληρο το τετράμηνο, καταβάλλεται αναλογία Δώρου: 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες απασχόλησης (ή 2 ημέρες για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης).

Κυρώσεις για μη καταβολή

Η μη καταβολή μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη ενεργοποιεί ποινικές διαδικασίες (ακόμη και αυτόφωρο), ενώ η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να επιβάλει διοικητικά πρόστιμα μετά από καταγγελία εργαζομένου ή σωματείου. Οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν άμεσα στην Επιθεώρηση Εργασίας για να διεκδικήσουν το ποσό.

Δώρο Πάσχα για ανέργους

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα καταβάλει Δώρο Πάσχα στους επιδοτούμενους ανέργους, με την πληρωμή να αναμένεται τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026 (η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί επίσημα στις αρχές Απριλίου).

Δικαιούχοι

  • Όσοι λαμβάνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας (σήμερα 540 €) → Δώρο ίσο με μισό επίδομα (270 € μικτά).
  • Εάν υπάρξει αύξηση κατώτατου μισθού (3,5%–8%), το επίδομα ανεργίας θα αναπροσαρμοστεί και το Δώρο θα κυμανθεί μεταξύ 279–292 €.
  • Όσοι λαμβάνουν το νέο κλιμακωτό επίδομα (έως 1.295 €) → Το Δώρο υπολογίζεται βάσει του σταθερού μέρους του επιδόματος.

Πώς υπολογίζεται 

  • Ολόκληρο Δώρο: όσοι επιδοτήθηκαν αδιάλειπτα 1/1 – 30/4 (12,5 ημερήσια επιδόματα).
  • Μειωμένο/αναλογικό: για μικρότερη διάρκεια επιδότησης ή μερική απασχόληση (3 ημερήσια επιδόματα ανά μήνα επιδότησης).

Τρόπος καταβολής

Η πληρωμή θα γίνει μέσω προπληρωμένης κάρτας «ΔΥΠΑ». Οι δικαιούχοι μπορούν να αναλάβουν έως 50% σε μετρητά, ενώ το υπόλοιπο χρησιμοποιείται για αγορές μέσω της κάρτας.

Οι δικαιούχοι καλούνται να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις του υπουργείου Εργασίας και της ΔΥΠΑ για την ακριβή ημερομηνία και τυχόν αλλαγές λόγω αναπροσαρμογής επιδομάτων.

