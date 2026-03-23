Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται και πόσα δικαιούνται οι εργαζόμενοι

Το δώρο Πάσχα για το 2026 πρέπει να καταβληθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου και αφορά όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασής τους.

23 Μαρ. 2026 10:04
Pelop News

Έως τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 θα πρέπει να έχει καταβληθεί το δώρο Πάσχα στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Οι εργοδότες μπορούν να το πληρώσουν νωρίτερα, όχι όμως αργότερα από την ημερομηνία αυτή.

Το δώρο Πάσχα το δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, είτε εργάζονται με πλήρη είτε με μερική απασχόληση, και είτε έχουν σύμβαση ορισμένου είτε αορίστου χρόνου.

Το ποσό αντιστοιχεί σε μισό μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, εφόσον έχουν εργαστεί ολόκληρο το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου. Αν η εργασιακή σχέση διήρκεσε λιγότερο, τότε το δώρο καταβάλλεται αναλογικά. Για κάθε οκτώ ημερολογιακές ημέρες εργασίας, ο εργαζόμενος δικαιούται το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή το αντίστοιχο τμήμα των ημερομισθίων.

Η καταβολή γίνεται μόνο σε χρήμα και όχι σε είδος, ενώ στο ποσό επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που το δώρο Πάσχα δεν πληρωθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι ή τα σωματεία τους μπορούν να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας, ώστε να κινηθεί η σχετική διαδικασία. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν καταγγελία τηλεφωνικά στη γραμμή 1555 ή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Επιθεώρησης Εργασίας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:25 Πυροσβεστική: Άνοιξαν σήμερα οι αιτήσεις για 15 προσλήψεις, ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν, οι προϋποθέσεις
11:15 Παναγόπουλος: Στο αρχείο η υπόθεση για το πόθεν έσχες και τα 3,2 εκατ. ευρώ – «Δεν προέκυψε καμία παράβαση»
11:13 LaGuardia: Ηχητικό καταγράφει τις δραματικές στιγμές μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με πυροσβεστικό
11:05 Πόσο κοστίζει φέτος ο μπακαλιάρος για την 25η Μαρτίου – Οι τιμές σε αγορά και σούπερ μάρκετ
11:00 Πάτρα: Ψάχνουν τους αναρριχητές-διαρρήκτες, πού και πώς δρουν
10:55 Εμπρησμός σε ασθενοφόρα εβραϊκής οργάνωσης στο Λονδίνο – Παρέμβαση Στάρμερ
10:41 Ο χρυσός χάνει τη λάμψη του: Βουτιά στα πολύτιμα μέταλλα λόγω επιτοκίων και ενεργειακού φόβου
10:41 Μητσοτάκης: Τα 4 μέτρα κατά της ακρίβειας για Απρίλιο – Μάιο
10:34 Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Λιονέλ Ζοσπέν σε ηλικία 88 ετών
10:29 Στη Λάρισα ο Κουτσούμπας: «Απροκάλυπτη συγκάλυψη των κυβερνητικών ευθυνών στη δίκη των Τεμπών»
10:29 Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη – Σοβαρή προειδοποίηση του ΔΟΕ για παγκόσμια ενεργειακή κρίση
10:21 Η Δήμητρα Κατσαφάδου μίλησε για το bullying, την πίεση στο σπίτι και τις δύσκολες περιόδους
10:12 Νίνο και Ζόζεφιν ξανά μαζί; Το βίντεο που φούντωσε τις φήμες επανασύνδεσης
10:10 Μαξίμου: Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
10:04 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται και πόσα δικαιούνται οι εργαζόμενοι
10:00 Οπωροκηπευτικά από «χρυσάφι»: Πόσο ανέβηκαν οι τιμές στις λαϊκές
10:00 Πειραϊκή – Πατραϊκή: Κομβικός ο ρόλος του συγκροτήματος στο νέο σχέδιο του τρένου για την Πάτρα
9:58 Νεκροί ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με όχημα στο La Guardia
9:50 Ο ελληνικός τουρισμός στη σκιά του πολέμου: Τι φοβούνται οι επαγγελματίες
9:43 Πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αχαΐας: «Σφραγίδα» ΠΟΠ για το αχαϊκό ελαιόλαδο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
