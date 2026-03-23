Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται και πόσα δικαιούνται οι εργαζόμενοι

Έως τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 θα πρέπει να έχει καταβληθεί το δώρο Πάσχα στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Οι εργοδότες μπορούν να το πληρώσουν νωρίτερα, όχι όμως αργότερα από την ημερομηνία αυτή.

Το δώρο Πάσχα το δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, είτε εργάζονται με πλήρη είτε με μερική απασχόληση, και είτε έχουν σύμβαση ορισμένου είτε αορίστου χρόνου.

Το ποσό αντιστοιχεί σε μισό μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, εφόσον έχουν εργαστεί ολόκληρο το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου. Αν η εργασιακή σχέση διήρκεσε λιγότερο, τότε το δώρο καταβάλλεται αναλογικά. Για κάθε οκτώ ημερολογιακές ημέρες εργασίας, ο εργαζόμενος δικαιούται το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή το αντίστοιχο τμήμα των ημερομισθίων.

Η καταβολή γίνεται μόνο σε χρήμα και όχι σε είδος, ενώ στο ποσό επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που το δώρο Πάσχα δεν πληρωθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι ή τα σωματεία τους μπορούν να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας, ώστε να κινηθεί η σχετική διαδικασία. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν καταγγελία τηλεφωνικά στη γραμμή 1555 ή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Επιθεώρησης Εργασίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



