Δώστε προσοχή, η πιο τυχερή ημέρα της εβδομάδας για κάθε ζώδιο

Την εβδομάδα που διανύουμε 3 με 9 Νοεμβρίου ξεκινά με έντονη ενέργεια και αλλαγές. Ο Άρης μετακινείται στον Τοξότη την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, εγκαινιάζοντας μια περίοδο αναζήτησης νέων ευκαιριών, ανάπτυξης και προσωπικής αναγέννησης. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 6 Νοεμβρίου, η Αφροδίτη εισέρχεται στον Σκορπιό, ενθαρρύνοντας μια βαθύτερη σύνδεση με τις επιθυμίες και τα πάθη της ζωής.

Η Πανσέληνος–Υπερπανσέληνος στον Ταύρο, που κορυφώνεται την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, φωτίζει ζητήματα αφθονίας, ασφάλειας και σταθερότητας, προσφέροντας ευκαιρίες για θετικές ανατροπές και εσωτερική ισορροπία. Καθώς ο ανάδρομος Ουρανός επιστρέφει στον Ταύρο στις 7 Νοεμβρίου, η εβδομάδα κορυφώνεται με έντονα μηνύματα για μεταμόρφωση και απελευθέρωση από τα παλιά.

Ωστόσο, καθώς ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος στον Τοξότη την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, το σύμπαν υπενθυμίζει πως κάθε ευκαιρία χρειάζεται χρόνο για να ωριμάσει. Η υπομονή και η εσωτερική γαλήνη είναι τα κλειδιά αυτής της περιόδου. Παρακάτω, οι πιο τυχερές ημέρες της εβδομάδας για κάθε ζώδιο.

Κριός

Πιο τυχερή ημέρα: Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

Η παρουσία της Αφροδίτης στον Σκορπιό φέρνει ευκαιρίες για οικονομική σταθερότητα και νέα ξεκινήματα. Η περίοδος ευνοεί αποφάσεις που ανοίγουν δρόμους εξέλιξης και προσωπικής ελευθερίας, αρκεί να υπάρξει προσαρμοστικότητα και εμπιστοσύνη στη ροή των γεγονότων.

Ταύρος

Πιο τυχερή ημέρα: Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Με τον Ουρανό να επιστρέφει ανάδρομος στο ζώδιο, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο εξέλιξης και αυτογνωσίας. Οι Ταύροι βλέπουν τις προσπάθειες των τελευταίων ετών να αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς. Είναι η στιγμή που η προσωπική μεταμόρφωση παίρνει σχήμα και σταθεροποιείται.

Δίδυμοι

Πιο τυχερή ημέρα: Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Η Υπερπανσέληνος στον Ταύρο φωτίζει το εσωτερικό τοπίο, αποκαλύπτοντας νέες ιδέες και διαδρομές προς την αφθονία. Οι επιρροές ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα υλοποίησης στόχων, ιδιαίτερα σε ζητήματα οικονομικά ή επαγγελματικά.

Καρκίνος

Πιο τυχερή ημέρα: Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

Η Αφροδίτη στον Σκορπιό ενεργοποιεί τη δημιουργικότητα και την ικανότητα σύνδεσης με άλλους σε βαθύτερο επίπεδο. Η περίοδος ευνοεί επαγγελματικές συνεργασίες και συναισθηματική ανανέωση, με έμφαση στην ειλικρίνεια και την αυθεντικότητα.

Λέων

Πιο τυχερή ημέρα: Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Η επιστροφή του ανάδρομου Ουρανού στον Ταύρο σηματοδοτεί σημαντικές εξελίξεις στην καριέρα και στη δημόσια εικόνα. Οι Λέοντες εισέρχονται σε φάση επαγγελματικής αναγέννησης και ανακτούν τον έλεγχο έπειτα από μια περίοδο αβεβαιότητας.

Παρθένος

Πιο τυχερή ημέρα: Τρίτη 4 Νοεμβρίου

Με τον Άρη να περνά στον Τοξότη, η προσοχή στρέφεται στην προσωπική ζωή, στο σπίτι και στις σχέσεις. Το διάστημα προσφέρει ευκαιρίες για επαναπροσδιορισμό προτεραιοτήτων και ενίσχυση δεσμών. Οι εξελίξεις μπορεί να σχετίζονται και με αλλαγές κατοικίας ή ανανέωση χώρου.

Ζυγός

Πιο τυχερή ημέρα: Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Η έναρξη της ανάδρομης πορείας του Ερμή στον Τοξότη καλεί σε αναθεώρηση σκέψεων και σχεδίων. Η εβδομάδα φέρνει ευκαιρίες για πνευματική ανανέωση και διεύρυνση οριζόντων. Νέες ιδέες και προοπτικές αρχίζουν να διαμορφώνουν το μέλλον.

Σκορπιός

Πιο τυχερή ημέρα: Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

Η Αφροδίτη εισέρχεται στο ζώδιο του Σκορπιού, ενισχύοντας τη γοητεία και την εσωτερική δύναμη. Η περίοδος σηματοδοτεί νέες αρχές σε θέματα σχέσεων, καριέρας και προσωπικής εξέλιξης. Ευνοείται η προσέλκυση ευκαιριών χωρίς υπερπροσπάθεια.

Τοξότης

Πιο τυχερή ημέρα: Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Η ενέργεια της Πανσελήνου στον Ταύρο φέρνει ανάγκη για εσωτερική ισορροπία. Ο Τοξότης καλείται να επιβραδύνει, να ακούσει το σώμα και το ένστικτό του και να εστιάσει στην ευεξία. Αυτή η παύση λειτουργεί ως καθοδηγητική δύναμη για τα επόμενα βήματα.

Αιγόκερως

Πιο τυχερή ημέρα: Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Η επιστροφή του Ουρανού στον Ταύρο αναδεικνύει τις προσπάθειες των τελευταίων ετών. Ξεκινά περίοδος σταθερότητας και καρποφορίας, ιδιαίτερα σε προσωπικά και οικογενειακά ζητήματα. Οι Αιγόκεροι νιώθουν πιο σίγουροι για τη διαδρομή τους και τη δική τους εκδοχή επιτυχίας.

Υδροχόος

Πιο τυχερή ημέρα: Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

Η Αφροδίτη στον Σκορπιό φωτίζει τον τομέα της καριέρας και της κοινωνικής εικόνας, φέρνοντας ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη και οικονομική άνοδο. Το διάστημα ευνοεί στρατηγικές κινήσεις και αλλαγή πορείας, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη αναγνώριση και κύρος.

Ιχθύες

Πιο τυχερή ημέρα: Τρίτη 4 Νοεμβρίου

Η είσοδος του Άρη στον Τοξότη ενισχύει την αποφασιστικότητα και την επαγγελματική φιλοδοξία. Οι Ιχθύες βρίσκονται μπροστά σε νέες δυνατότητες ανάπτυξης και συνεργασίας. Η ενέργεια του πλανήτη φέρνει δράση, στόχους και ξεκαθαρίσματα σε θέματα καριέρας.

