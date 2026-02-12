Δράση ΕΣΠΑ για εκσυγχρονισμό παραγωγής: Έως 200.000 ευρώ επιδότηση για ΜμΕ μεταποίησης

Έρχεται πρόγραμμα για επιδότηση σε ΜμΕ της μεταποίησης με έως 200.000 ευρώ

Δράση ΕΣΠΑ για εκσυγχρονισμό παραγωγής: Έως 200.000 ευρώ επιδότηση για ΜμΕ μεταποίησης
12 Φεβ. 2026 9:45
Pelop News

Στην τελική φάση βρίσκεται η δράση «Παράγουμε Εδώ» του ΕΣΠΑ 2021-2027, που απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) του κλάδου της μεταποίησης και στοχεύει στον εκσυγχρονισμό, την αύξηση παραγωγικής ικανότητας και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό τους.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, η προκήρυξη της δράσης θα δημοσιευτεί το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026. Αμέσως μετά την έκδοση της πρόσκλησης θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων.

Το πρόγραμμα προβλέπει δημόσια χρηματοδότηση έως 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, με ανώτατο ποσό επιδότησης τα 200.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο. Τα σχέδια πρέπει να έχουν συνολικό προϋπολογισμό τουλάχιστον 100.000 ευρώ.

Δικαιούχοι Υφιστάμενες ΜμΕ της μεταποίησης που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες χρήσεις λειτουργίας πριν από την υποβολή της αίτησης.

Επιλέξιμες δαπάνες (ενδεικτικά, σύμφωνα με την προδημοσίευση)

  • Αγορά και εγκατάσταση μηχανολογικού και παραγωγικού εξοπλισμού
  • Λύσεις αυτοματοποίησης και ψηφιακής υποστήριξης παραγωγής
  • Τεχνολογική αναβάθμιση για οργάνωση, παρακολούθηση και έλεγχο παραγωγικής διαδικασίας
  • Έρευνα και ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων
  • Έξοδα πιστοποιήσεων και συμμόρφωσης με πρότυπα
  • Σχεδιασμός και αναβάθμιση προϊόντος (συσκευασία, εταιρική ταυτότητα κ.ά.)
  • Μισθολογικό κόστος εξειδικευμένου προσωπικού, εφόσον συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση και λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου

Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027, με πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνική συμμετοχή.

Η προδημοσίευση έχει ήδη αναρτηθεί, δίνοντας τη δυνατότητα στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να προετοιμαστούν εγκαίρως. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής, οι επιλέξιμοι ΚΑΔ, οι τεχνικές προδιαγραφές και η ακριβής ημερομηνία έναρξης υποβολών θα καθοριστούν στην τελική πρόσκληση.

