Μία ακόμα επιτυχημένη δράση ενημέρωσης των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Ηλιδας στο Πάρκο Μπελογιάννη, αυτή τη φορά για το Μητρικό Θηλασμό.

Δράση για τον μητρικό θηλασμό στην Αμαλιάδα ΦΩΤΟ
11 Νοέ. 2025 10:03
Ο Δήμος Ηλιδας συμμετείχε ενεργά για ακόμη μία χρονιά στις πανελλήνιες δράσεις για την προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού 2025, διοργανώνοντας μια άκρως επιτυχημένη ενημερωτική δράση στο πάρκο Μπελογιάννη της Αμαλιάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου λειτούργησαν ενημερωτικό περίπτερο, σε συνεργασία με το Δίκτυο Μαιών Αμαλιάδας, το Τμήμα Επισκεπτριών Υγείας της Νοσηλευτικής Μονάδας Αμαλιάδας και την Παιδίατρο κα Γαβριέλλα Φεκετέα.

 

Όσοι πέρασαν από το περίπτερο, είχαν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη σημασία και τα οφέλη του μητρικού θηλασμού, να λάβουν έντυπο υποστηρικτικό υλικό και να συνομιλήσουν με επαγγελματίες υγείας.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας προβάλλονταν σχετικά ενημερωτικά μηνύματα στις ειδικές πληροφοριακές οθόνες του Δήμου που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της Αμαλιάδας, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος υγείας «Φιλικές Κοινότητες στην Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού – ΑΜΑΛΘΕΙΑ», στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ήλιδας, συνεχίζοντας την προσπάθεια για ενημέρωση, υποστήριξη και ενδυνάμωση των νέων μητέρων και των οικογενειών τους.

Το πρόγραμμα «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ φορέων, επαγγελματιών υγείας και πολιτών, σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, με στόχο τη δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος προς τον θηλασμό.

Στο περίπτερο κατά τη δράση παραβρέθηκαν -μεταξύ άλλων-, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας του Δήμο Ήλιδας κ. Ηλίας Ευσταθόπουλος, η Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Νοσοκομείου Αμαλιάδας κα Μαρία Πετροπούλου, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ΗΛΙΔΑ 36 κ. Ανδρέας Παπαδάκος και η Διευθύντρια Διοίκησης και Πρόνοιας του Δήμου κα Αθανασία Ανδριοπούλου.

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού στοχεύει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τον θηλασμό σε όλα τα επίπεδα, αφού «ο Μητρικός Θηλασμός είναι ο Δρόμος της Φύσης».
