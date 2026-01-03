Δραση στο Κύπελλο Ερασιτεχνών, το πανόραμα των αγώνων

Επιτέλους δράση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Μπορεί να πρωταθλήματα να επαναρχίζουν το επόμενο σαββατοκύριακο, όμως οι αγώνες για τη φάση των «32 του Κυπέλλου Ερασιτεχνών αποτελούν ένα καλό ζέσταμα γι’ αυτό που έρχεται.

Από το πρόγραμμα του σαββατοκύριακου ξεχωρίζει το παιχνίδι της Αχαϊκής με τον Εθνικό Σαγεΐκων.

Το πρόγραμμα και οι διαιτητές των αγώνων:

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/1

Γηπ. Λάππα, 14.30: Εθνικός Σαγεΐκων – Παναιγιάλειος, Σταθόπουλος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/1

Γηπ. Πλαστήρα, 14.30: Θύελλα Αιγίου – Πάτραι, Παπακωνσταντίνου.

Γηπ. Προαστείου, 15.00: Νίκη Προαστείου – Απόλλων Εγλυκάδας, Ταξιάρχης.

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 16.00: Αστέρας Μιντιλογλίου – Θύελλα Πατρών, Βαβαρούτας.

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 19.00: Αχαϊκή – Εθνικός Πατρών, Σταθόπουλος.

Η φάση των «32» θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη με το παιχνίδι Δαβουρλής – Παναχαϊκή (γηπ. Προαστείου, 18.00) και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη με τα ματς,

Αχιλλέας Καμαρών – Πήγασος (γηπ. Καμαρών, 14.30) και Λιμνοχώρι – Ατρόμητος (γηπ. Λιμνοχωρίου, 14.30).

Συνοπτικά το πανόραμα της διοργάνωσης:

Φάση των «32»

1. Δαβουρλής – Παναχαϊκή 6/1

2. Εθνικός Σαγεΐκων – Παναιγιάλειος 3/1

3. Δίας – Αρης Πατρών 1-2

4. ΑΕ Αρόης – Ηρακλής Π. 1-3

5. Φαραϊκός – Δάφνη 2-1

6. Αστέρας Τσουκ. – Αστέρας Τεμ. 4-1

7. Κεραυνός Αγ. Βασιλείου – Ζαβλάνι 2-0

8. Αχαιός – Αιγείρα/Ακράτα 1-3

9. Θύελλα Αιγίου – Πάτραι 4/1

10. Νίκη Πρ. – Απολλων Εγλ. 4/1

11. Αχιλλέας Καμαρών – Πήγασος 7/1

12. Αστέρας Μιντ. – Θύελλα Πατρών 4/1

13. Διαγόρας – Πανμοβριακός 1-4

14. Αχαϊκή – Εθνικός Πατρών 4/1

15. Δόξα Νιφορεΐκων – Δόξα Παραλίας 0-2

16. Λιμνοχώρι – Ατρόμητος Πατρών 7/1

Ζευγάρια Γ’ Γύρου (Φάση των «16»)

17: Κεραυνός – Νικητής ζευγαριού 12

18: Νικητής ζευγαριού 16 – Νικητής ζευγαριού 11

19: Φαραϊκός – Δόξα Παραλίας

20: Νικητής ζευγαριού 9 – Νικητής ζευγαριού 14

21: Αιγείρα/Ακράτα – Νικητής ζευγαριού 1

22: Αρης Πατρών – Νικητής ζευγαριού 2

23: Πανμοβριακός – Ηρακλής Πατρών

24: Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Νικητής ζευγαριού 10

Ζευγάρια Δ’ Γύρου (Φάση των «8»)

25: Νικητής ζευγαριού 17 – Νικητής ζευγαριού 24

26: Νικητής ζευγαριού 19 – Νικητής ζευγαριού 18

27: Νικητής ζευγαριού 22 – Νικητής ζευγαριού 21

28: Νικητής ζευγαριού 20 – Νικητής ζευγαριού 23

Ζευγάρια Ε’ Γύρου (Ημιτελικοί)

29: Νικητής ζευγαριού 26 – Νικητής ζευγαριού 25

30: Νικητής ζευγαριού 28 – Νικητής ζευγαριού 27

Τελικός

31: Νικητής ζευγαριού 30 – Νικητής ζευγαριού 29

