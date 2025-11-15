Δράση του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου για την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη,ΦΩΤΟ

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μία χρόνια πάθηση, που εμφανίζεται όταν το πάγκρεας δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη (Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 1) ή όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά την παραγόμενη ινσουλίνη (Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2).

Η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη, που επιτρέπει στα κύτταρα να πάρουν το σάκχαρο από το αίμα και να το χρησιμοποιήσουν ως πηγή ενέργειας. Η ανεπάρκεια παραγωγής ινσουλίνης, δράσης της ινσουλίνης ή και των δύο οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα (υπεργλυκαιμία). Και οι δύο τύποι διαβήτη είναι εξίσου σοβαροί, ενώ ένας τρίτος τύπος εμφανίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά συνήθως υποχωρεί με το πέρας της.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Σακχαρώδη Διαβήτη και με σκοπό την ενημέρωση, την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου, σε συνδιοργάνωση με το Κοινωνικό Ιατρείο της Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου, τον Σύλλογο Διαβητικών Ν.Αιτωλ/νιας «Γλυκιά Οικογένεια« και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγρινίου διοργάνωσε δράση ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για τους πολίτες.

Η δράση πραγματοποιήθηκε μπροστά από το Δημαρχείο Αγρινίου και σημείωσε μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό. Πολίτες κάθε ηλικίας είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν δωρεάν μέτρηση σακχάρου, να ενημερωθούν από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας για τον σακχαρώδη διαβήτη, τους παράγοντες κινδύνου, αλλά και τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης καθώς και να προμηθευτούν ενημερωτικό υλικό.

Ο Διαβήτης αποτελεί χρόνια, εξελισσόμενη ασθένεια. Ωστόσο, τα άτομα που πάσχουν από αυτόν μπορούν, με καλή ρύθμιση της γλυκαιμίας και έλεγχο των παραγόντων κινδύνου (όπως υπέρταση και δυσλιπιδαιμία), να ζήσουν μια απολύτως φυσιολογική ζωή. Αυτό επιτυγχάνεται με υγιεινή διατροφή, τακτική σωματική άσκηση, αποχή από το κάπνισμα και σωστή φαρμακευτική αγωγή, πάντα υπό την καθοδήγηση ιατρών και εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας.

Αντίθετα, η μη ικανοποιητική ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτη μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές μακροχρόνιες επιπλοκές, κυρίως από το καρδιαγγειακό σύστημα, όπως:

• Καρδιαγγειακά συμβάματα (οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια και ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια)

• Διαβητική νεφροπάθεια, που δύναται να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια και ανάγκη αιμοκάθαρσης

• Περιφερική αγγειοπάθεια και νευροπάθεια που δύναται να οδηγήσουν σε έλκη – λοιμώξεις στα κάτω άκρα (διαβητικό πόδι) και σε ακρωτηριασμό

• Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια που δύναται να οδηγήσει σε μερική ή ολική απώλεια όρασης

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου, κ. Γεωργία Μπόκα, παρευρέθηκε στην εκδήλωση μαζί με το εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό του Κοινωνικού Ιατρείου και του Κέντρου Κοινότητας, το οποίο πραγματοποίησε δωρεάν μετρήσεις σακχάρου, προσελκύοντας μεγάλο αριθμό πολιτών. Η συμβολή και η σταθερή συνεργασία όλων ήταν καθοριστική για την επιτυχή υλοποίηση της δράσης, προσφέροντας μια απλή αλλά πολύτιμη πράξη πρόληψης.

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου δήλωσε: «..Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια πάθηση που δεν πρέπει να μας φοβίζει, αλλά να μας κινητοποιεί. Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές και βελτιώνει την ποιότητα της καθημερινότητας. Ως Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου στηρίζουμε κάθε δράση που φέρνει την πρόληψη πιο κοντά στον πολίτη.»

Η κα. Ειρήνη Κουκοπούλου, μέλος του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου τόνισε ότι: «Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μία πάθηση, η οποία απασχολεί μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού μας. Ο διαβήτης δεν έχει ηλικία. Εμφανίζεται σε μικρές ηλικίες, εμφανίζεται σε ενδιάμεσες ηλικίες και μεγάλες. Η ζωή μας σήμερα έχει αυξήσει τον κίνδυνο του σακχαρώδη διαβήτη. Βλέπουμε νέα παιδιά, 25-30 χρονών, με διαβήτη τύπου 2. Είναι ο διαβήτης που οφείλεται στην παχυσαρκία. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας. Πρέπει να αλλάξουμε τη διατροφή μας. Να βάλουμε κίνηση στη ζωή μας. Το αρχικό, το πιο βασικό είναι η πρόληψη. Από εκεί και μετά και η σωστή αντιμετώπιση. Προσπαθήστε, αλλάξτε τη ζωή σας και όλα θα πάνε καλά».

Η δράση υλοποιήθηκε επίσης σε συνεργασία με το Σύλλογο Διαβητικών Ν. Αιτωλοακαρνανίας «Γλυκιά Οικογένεια», με την Πρόεδρο κα Σοφία Ζαμπάρα και μέλη του συλλόγου να δίνουν το παρόν.

Στη δράση παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Φωτάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αγρινίου κ. Δημήτρης Τζιόλης καθώς και ο τέως Πρόεδρος του Ι.Σ.Αγρινίου κ. Γρηγόριος Ζήσης

Η Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τα άτομα με Διαβήτη, τους επαγγελματίες υγείας, τους υποστηρικτές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και το ευρύτερο κοινό, να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την ενημέρωση, την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου.

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης δεν είναι εμπόδιο, αρκεί να υπάρχει ενημέρωση, ιατρική καθοδήγηση και υπευθυνότητα απέναντι στην υγεία μας. Ο Διαβήτης ρυθμίζεται – και η ζωή συνεχίζεται! Με γνώση, φροντίδα και ισορροπία, μπορούμε να ζούμε πλήρεις και δραστήριοι, έχοντας σύμμαχο την επιστήμη και τη σωστή ιατρική παρακολούθηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



