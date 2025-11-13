Δράση ζωής στην πισίνα από ΝΕΠ, ΕΕΦΙΕ καιΚΔΕΔΜΟΠ-«Χάρισε ζωή»

Η ΝΕΠ, η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας – Παράρτημα Πατρών και η δράση αυτής «Will You… Marrow Me?» ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια σημαντική πρωτοβουλία ζωής.

Μία όμορφη και ουσιαστική συνεργασία γεννήθηκε στην Πάτρα, ανάμεσα στη γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ και στην εθελοντική ομάδα «Will You… Marrow Me?» της ΕΕΦΙΕ Πατρών, η οποία σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ–«Χάρισε Ζωή» δραστηριοποιείται στην ενημέρωση και καταγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών για την αύξηση των πιθανοτήτων εύρεσης συμβατών δοτών για ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες.

Στόχος της συνεργασίας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού – και ιδιαίτερα της νέας γενιάς – για τη σημασία της δωρεάς μυελού των οστών, μιας πράξης που μπορεί να σώσει ζωές.

Μεγάλη συμβολική δράση θα γίνει το Σάββατο 22/11, ώρα 16:00, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Α1 Εθνικής Γυναικών του πόλο, στο παιχνίδι ΝΕΠ-ΝΟ Βουλιαγμένης, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη «ένωση»– σύμπραξη της ΝΕΠ με την ομάδα «Will You… Marrow Me?».

Στο περιθώριο του αγώνα, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΠ, οι αθλήτριες και οι προπονητές θα γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα προσφοράς και κοινωνικής υπευθυνότητας.

Η δράση αυτή εντάσσεται στην εξωστρέφεια και εξωαγωνιστική δραστηριότητα της ΝΕΠ, που αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός μπορεί να υπηρετεί την κοινωνία και την ανθρώπινη ζωή.

Η πρωτοβουλία στηρίζεται έμπρακτα από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και Υπεύθυνο Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΕΠ, Γρηγόρη Τσίγκα, ο οποίος τονίζει τα εξής: «Ο αθλητισμός και η ιατρική μοιράζονται το ίδιο πνεύμα προσφοράς, συνεργασίας και ζωής. Είναι τιμή μας που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τους εθελοντές φοιτητές για να προωθήσουμε ένα τόσο σπουδαίο μήνυμα: η ζωή χαρίζεται με μια απλή πράξη αγάπης».

Στη φωτογραφία, ο κ. Τσίγκας, η Πρόεδρος του Παραρτήματος Πατρών της ΕΕΦΙΕ Φανή Μουλτσιά και η Υπεύθυνη του «Will You… Marrow Me?» Πατρών Δώρα Παπακυριαζή, σφραγίζουν με χαμόγελο αυτή τη νέα συνεργασία, η οποία θα πλαισιωθεί από δράσεις ενημέρωσης και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης στους χώρους του Πανεπιστημίου και της ΝΕΠ. Η Πάτρα δείχνει για ακόμη μία φορά ότι η προσφορά είναι στο DNA της — στον αθλητισμό, στην επιστήμη, στη ζωή.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΣΑΙ ΔΩΡΗΤΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ – ΜΕ 5 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

Συμπληρώνεις μια μικρή φόρμα, λίγα στοιχεία και μια υπεύθυνη δήλωση. Διαρκεί 2 λεπτά.

Παίρνουν δείγμα με μπατονέτα από το μάγουλο. Ανέπαφο, ανώδυνο, χωρίς βελόνα. Μόνο λίγο… σάλιο!

Ανάλυση του δείγματος, γίνεται ο «γενετικός χάρτης» σου (HLA).

Μπαίνεις στο παγκόσμιο μητρώο δοτών. Κάποια μέρα μπορεί να ταιριάξεις με έναν άνθρωπο που το έχει ανάγκη.

Αν είσαι συμβατός → δωρεά. Στις 9 από τις 10 περιπτώσεις γίνεται όπως η αιμοδοσία:

✦ 2–3 ώρες

✦ Απόλυτα ασφαλές

✦ Χωρίς χειρουργείο

Και κάπως έτσι… μπορείς να χαρίσεις ζωή.

Ένας δότης, μια ευκαιρία για έναν ασθενή με λευχαιμία ή άλλη αιματολογική νόσο.