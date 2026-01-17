«Δραστήριο και αγαπητό μέλος της αθλητικής κοινότητας»: Το αντίο του Τάκη Πετρόπουλου στον Χρήστο Ελευθερίου
Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Χρήστου Ελευθερίου εκφράζει ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Πατρών, υπογραμμίζοντας τη σημαντική προσφορά του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό της περιοχής.
Τη λύπη του για την απώλεια του Χρήστος Ελευθερίου εκφράζει με συλλυπητήριο μήνυμα ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Πατρών, Τάκης Πετρόπουλος.
Όπως αναφέρει, ο Χρήστος Ελευθερίου υπήρξε άνθρωπος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην περιοχή, δραστήριο και ιδιαίτερα αγαπητό μέλος του Patras Motor Show, με παρουσία που άφησε θετικό αποτύπωμα στην τοπική αθλητική κοινότητα.
Ο Αντιδήμαρχος εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, στους οικείους του και στους συναθλητές του, συμμετέχοντας στο πένθος τους.
