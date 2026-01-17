«Δραστήριο και αγαπητό μέλος της αθλητικής κοινότητας»: Το αντίο του Τάκη Πετρόπουλου στον Χρήστο Ελευθερίου

Τη λύπη του για την απώλεια του Χρήστος Ελευθερίου εκφράζει με συλλυπητήριο μήνυμα ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Πατρών, Τάκης Πετρόπουλος.

Όπως αναφέρει, ο Χρήστος Ελευθερίου υπήρξε άνθρωπος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην περιοχή, δραστήριο και ιδιαίτερα αγαπητό μέλος του Patras Motor Show, με παρουσία που άφησε θετικό αποτύπωμα στην τοπική αθλητική κοινότητα.

Ο Αντιδήμαρχος εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, στους οικείους του και στους συναθλητές του, συμμετέχοντας στο πένθος τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



