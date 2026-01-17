«Δραστήριο και αγαπητό μέλος της αθλητικής κοινότητας»: Το αντίο του Τάκη Πετρόπουλου στον Χρήστο Ελευθερίου

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Χρήστου Ελευθερίου εκφράζει ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Πατρών, υπογραμμίζοντας τη σημαντική προσφορά του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό της περιοχής.

«Δραστήριο και αγαπητό μέλος της αθλητικής κοινότητας»: Το αντίο του Τάκη Πετρόπουλου στον Χρήστο Ελευθερίου
17 Ιαν. 2026 12:12
Pelop News

Τη λύπη του για την απώλεια του Χρήστος Ελευθερίου εκφράζει με συλλυπητήριο μήνυμα ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Πατρών, Τάκης Πετρόπουλος.

Όπως αναφέρει, ο Χρήστος Ελευθερίου υπήρξε άνθρωπος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην περιοχή, δραστήριο και ιδιαίτερα αγαπητό μέλος του Patras Motor Show, με παρουσία που άφησε θετικό αποτύπωμα στην τοπική αθλητική κοινότητα.

Ο Αντιδήμαρχος εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, στους οικείους του και στους συναθλητές του, συμμετέχοντας στο πένθος τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:16 Ληστεία με μαχαίρι στον Πύργο: Συνελήφθη ο δράστης – Ομολόγησε και παρέδωσε τα 960 ευρώ ΦΩΤΟ
13:12 Σοβαρή προειδοποίηση της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων για την απόσυρση κρίσιμου αντιβιοτικού
13:00 Χιούμορ, ποδόσφαιρο και… Euroleague στο πλατό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
12:48 ΕΕ – Mercosur: Υπογράφεται σήμερα η ιστορική εμπορική συμφωνία
12:36 Πάτρα: Νέα δεδομένα στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα – Στο τραπέζι το ενδεχόμενο οργανωμένου σχεδίου
12:24 Ανδρουλάκης: «Η ΝΔ σωρεύει αδιέξοδα – Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί την πρωτιά με σχέδιο και πρόγραμμα»
12:12 «Δραστήριο και αγαπητό μέλος της αθλητικής κοινότητας»: Το αντίο του Τάκη Πετρόπουλου στον Χρήστο Ελευθερίου
12:00 Χανιά: Αναπτερώνονται οι ελπίδες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Νέα μαρτυρία αλλάζει το πεδίο ερευνών
11:50 Δολοφονία στο Αγρίνιο: Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο δράστης της δολοφονίας του Κώστα Αλεξανδρή – Τι είπε στους αστυνομικούς, εξετάζονται ερωτικά κίνητρα ΒΙΝΤΕΟ
11:48 Μαρία Καρυστιανού: «Φταίω κι εγώ» – Η ενοχή, τα Τέμπη και το πολιτικό βήμα που ωριμάζει
11:36 Παπαζάχος: Πού μπορεί να χτυπήσει ένα τσουνάμι στη Σαντορίνη – Τι δείχνουν οι προσομοιώσεις
11:24 Ανεστίδης: «Η συνάντηση θα πάει στράφι» – Επιμένει, προκαλεί και δηλώνει πως θα πάει στο Μαξίμου ακόμη κι αν μείνει απ’ έξω
11:19 Δολοφονία στο Αγρίνιο: Νεκρός από πυροβολισμό με καραμπίνα ο πρόεδρος κοινότητας
11:12 Δημοσκόπηση GPO: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ – Διψήφια πίεση στο ΠΑΣΟΚ και «ανακάτεμα» με Καρυστιανού
11:00 Άλσος Γηροκομειού: Από τις στάχτες στο πράσινο – Ξεκινάει αναδάσωση με συνεργασία φορέων και πολιτών, χίλια δέντρα ελπίδας
10:48 Παρέμβαση του Ρουβίκωνα στο σπίτι του κοσμήτορα της Νομικής ΑΠΘ – Συνθήματα και τρικάκια στη Θεσσαλονίκη
10:41 Μητσοτάκης: «Στο πρώτο 15ήμερο του Φεβρουαρίου η συνάντηση με Ερντογάν – Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός άλλα χρήματα για τους αγρότες»
10:36 «Καρδούλα» Γεωργιάδη σε ασθενή στο «Γεννηματάς» – Το σχόλιο για Κωνσταντοπούλου και η κόντρα με τους συνδικαλιστές
10:36 Πάτρα: Τιμάται το σαββατοκύριακο η 46η επέτειος της Επανακομιδής του Σταυρού του Αγίου Ανδρέου
10:24 Σχέδιο επενδύσεων – μαμούθ του ΑΔΜΗΕ έως το 2034: 11 έργα, ΑΜΚ κοντά στο 1 δισ. ευρώ και ενεργειακός χάρτης νέας εποχής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17-18/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ