Δρόμος-παγίδα στα Καμίνια: καθιζήσεις, λακκούβες και ανεξέλεγκτη ταχύτητα στην παλαιά Εθνική Πατρών–Πύργου

Σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας καταγγέλλουν κάτοικοι και επαγγελματίες στα Καμίνια, με την παλαιά Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου να εμφανίζει εκτεταμένες φθορές και επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς, πεζούς και μαθητές.

27 Ιαν. 2026 14:00
Καθιζήσεις του οδοστρώματος, μεγάλες λακκούβες γεμάτες νερό και πρόχειρες ή ανύπαρκτες αποκαταστάσεις μετά από τεχνικά έργα έχουν μετατρέψει την παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος των Καμινίων, σε δρόμο-παγίδα για οδηγούς, πεζούς και -κυρίως- για μαθητές.

Οπως καταγγέλλουν στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» οι καταστηματάρχες και οι κάτοικοι της περιοχής, τα προβλήματα ξεκίνησαν από την περίοδο που ο δρόμος ορίστηκε σαν παρακαμπτήριος λόγω των έργων στην ΕΟ Πατρών – Πύργου και εντοπίζονται σε σημεία όπου πραγματοποιήθηκαν έργα, χωρίς όμως να ακολουθήσει ολοκληρωμένη αποκατάσταση. Οταν βρέχει, οι λακκούβες μετατρέπονται σε λίμνες και τα διερχόμενα οχήματα, κινούμενα με υψηλές ταχύτητες, εκτοξεύουν νερά, χαλίκια και αδρανή υλικά προς τα πεζοδρόμια. Το αποτέλεσμα είναι μαθητές που πηγαίνουν στο γειτονικό σχολείο να γίνονται «μούσκεμα» μέσα στο κρύο, ενώ οι πεζοί κινούνται με φόβο για τη σωματική τους ακεραιότητα.

Ιδιαίτερα επιβαρυντική είναι η συνεχής διέλευση βαρέων φορτηγών, τα οποία όχι μόνο επιδεινώνουν τις φθορές του δρόμου, αλλά, σε συνδυασμό με την έλλειψη αστυνόμευσης, δημιουργούν συνθήκες ανεξέλεγκτης ταχύτητας. Παρά τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο, οι κάτοικοι κάνουν λόγο για πλήρη απουσία της Τροχαίας από το σημείο, γεγονός που εντείνει την αίσθηση εγκατάλειψης.

Οπως επισημαίνει ο επιχειρηματίας Ανδρέας Πίττας, οι συνέπειες επεκτείνονται και στην τοπική αγορά. Η πρόσβαση στα καταστήματα καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η λάσπη, τα λιμνάζοντα νερά και τα εκτοξευόμενα υλικά αποτρέπουν τους πελάτες, ενώ προκαλούν και υλικές φθορές στις προθήκες των επιχειρήσεων.

Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμοδίων, σαφή απόδοση ευθυνών στους εργολάβους των έργων και ουσιαστική αστυνόμευση. Πριν η καθημερινή επικινδυνότητα μετατραπεί, όπως λένε, σε ένα σοβαρό -και ίσως μη αναστρέψιμο- ατύχημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
