Duran Duran: Ο κιθαρίστας Άντι Τέιλορ πάσχει από καρκίνο σε τελικό στάδιο

Από καρκίνο του προστάτη σε τελικό στάδιο (στάδιο 4) αποκάλυψε ότι πάσχει ο συνιδρυτής και κιθαρίστας του θρυλικού συγκροτήματος των Duran Duran, Άντι Τέιλορ (Andy Taylor), με το συγκρότημα να διαβάζει την επιστολή του κατά τη διάρκεια της ένταξής τους στο Rock & Roll Hall of Fame χθες Σάββατο (5.11.2022) το βράδυ.

«Πολλές οικογένειες έχουν βιώσει τον αργό πόνο αυτής της ασθένειας και φυσικά, δεν διαφέρουμε», έγραψε ο Άντι Τέιλορ στην επιστολή του και πρόσθεσε «μιλώ λοιπόν από την οπτική ενός οικογενειάρχη, αλλά με βαθιά ταπεινότητα για το συγκρότημα, τους μεγαλύτερους θαυμαστές που θα μπορούσε να έχει ένα γκρουπ, και αυτή την εξαιρετική διάκριση».

Ο ίδιος είπε ότι τόσο καιρό λάμβανε εξαιρετική θεραπεία αλλά πρόσφατα υπέστη «απώλεια» και αναγνώρισε ότι «δεν υπάρχει θεραπεία» αν και η κατάστασή του «δεν είναι άμεσα απειλητική για τη ζωή» του.

«Παρά τις εξαιρετικές προσπάθειες της ομάδας μου, έπρεπε να είμαι ειλικρινής ότι τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, θα ξεπερνούσα τα όριά μου. Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν χρειάζεται ή δεν πρέπει να μειώνει τα όσα έχει επιτύχει και διατηρεί αυτό το συγκρότημα (με ή χωρίς εμένα) για 44 χρόνια» ανέφερε στην επιστολή του.

«Είχαμε μια προνομιακή ζωή, ήμασταν λίγο άτακτοι αλλά πολύ ωραίοι, με λίγα ρούχα αλλά πολύ καλά ντυμένοι, λίγο γεμάτοι με τον εαυτό μας γιατί είχαμε πολλά να δώσουμε, αλλά όπως έχω πει πολλές φορές, όταν αισθανθείτε αυτό το συλλογικό, ενστικτώδες, συγγενικό πνεύμα δημιουργικότητας αναμεμειγμένο με φιλοδοξία, οπλισμένο με ένα πλήθος θαυμαστών, τι θα μπορούσε να πάει στραβά;», έγραψε ακόμη ο Άντι Τέιλορ.

Δήλωσε, επίσης, ότι ήταν «πολύ απογοητευμένος» που δεν μπορούσε να είναι εκεί με τα άλλα μέλη των Duran Duran και αποκάλυψε κιόλας ότι είχε αγοράσει ακόμη και νέα κιθάρα για να παίξει για τη συγκεκριμένη επανένωση του συγκροτήματος και την ένταξή τους στο πάνθεον της μουσικής.

«Είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα τέσσερα αδέρφια. Είμαι έκπληκτος με την αντοχή τους και είμαι πολύ χαρούμενος που αποδέχομαι αυτό το βραβείο», είπε ο Άντι Τέιλορ και κατέληξε ότι «συχνά αμφέβαλα ότι θα ερχόταν αυτή η μέρα. Είμαι σίγουρος όμως πως είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι κοντά σας για να τη δω αυτή τη μέρα».

Στη φετινή τελετή του Rock & Roll Hall of Fame αναμενόταν να επανενωθούν οι Duran Duran, στους οποίους ο Άντι Τέιλορ ήταν μέλος από το 1980 έως το 1986 και από το 2001 έως το 2026. Έπαιξε κιθάρα στα τρία πρώτα άλμπουμ του συγκροτήματος, τα οποία περιλάμβαναν τα επιτυχημένα τραγούδια «Rio» και «Hungry Like the Wolf».

Με πληροφορίες από NYPost / Φωτογραφίες: Reuters