Δυνατός σεισμός ανοιχτά της Κρήτης, δηλώσεις Λέκκα ΦΩΤΟ

Στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κρήτης, καταγράφηκε σήμερα τα ξημερώματα 3.58 πμ Τρίτη 11/11/2025, σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλιμακας ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 17,5 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 74 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων.

Για τη σεισμική δόνηση μίλησε στο enikos.gr ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος εμφανίστηκε καθησυχαστικός. «Έγινε ένας σεισμός της τάξεως των 4,9 Ρίχτερ, αλλά δεν μας ανησυχεί, παρά το γεγονός ότι έγινε αισθητός στον θαλάσσιο χώρο της περιοχής. Δεν είναι ένας σεισμός ο οποίος θα δώσει μετασεισμούς, καθώς το εστιακό βάθος είναι τέτοιο που δεν εμπνέει κάποια ανησυχία», δήλωσε ο κ. Λέκκας

