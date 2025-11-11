Δυνατός σεισμός ανοιχτά της Κρήτης, δηλώσεις Λέκκα ΦΩΤΟ

Ο σεισμός καταγράφηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 11/11/2025, στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κρήτης.

Δυνατός σεισμός ανοιχτά της Κρήτης, δηλώσεις Λέκκα ΦΩΤΟ
11 Νοέ. 2025 7:24
Pelop News

Στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κρήτης, καταγράφηκε σήμερα τα ξημερώματα 3.58 πμ Τρίτη 11/11/2025, σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλιμακας ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 17,5 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 74 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων.

Δυνατός σεισμός ανοιχτά της Κρήτης, δηλώσεις Λέκκα ΦΩΤΟ

Για τη σεισμική δόνηση μίλησε στο enikos.gr ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος εμφανίστηκε καθησυχαστικός. «Έγινε ένας σεισμός της τάξεως των 4,9 Ρίχτερ, αλλά δεν μας ανησυχεί, παρά το γεγονός ότι έγινε αισθητός στον θαλάσσιο χώρο της περιοχής. Δεν είναι ένας σεισμός ο οποίος θα δώσει μετασεισμούς, καθώς το εστιακό βάθος είναι τέτοιο που δεν εμπνέει κάποια ανησυχία», δήλωσε ο κ. Λέκκας
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:44 Νέα χορηγία για τη στήριξη των Ακαδημιών της ΝΕΠ
10:39 Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό των Χριστουγέννων, τι «δείχνουν» τα μοντέλα για τη Δυτική Ελλάδα
10:38 ΑΑΔΕ: Ξεσκεπάστηκε απάτη με μεταχειρισμένα πολυτελή οχήματα, βουλγαρική «βιτρίνα»
10:37 Καταστηματάρχες Τριών Ναυάρχων: «Τέτοιο φαινόμενο δεν είχαμε ξαναδεί!» – Φωτογραφίες
10:34 Οι ΗΠΑ καλούν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να σταματήσουν την αγορά ενέργειας από τη Ρωσία
10:32 ΟΛΠΑ: Διευκρίνιση σχετικά με τη χωροθέτηση της βάσης υποστήριξης των ερευνών υδρογονανθράκων
10:30 Πάτρα – Γεωτρήσεις: Βάση υποστήριξης στο νέο λιμάνι, τονίζει ο ΟΛΠΑ – Η αντίδραση Πελετίδη
10:26 Πετρέλαιο: Σταθεροποίηση του brent κάτω από τα 64 δολάρια
10:25 Μήνυση της «Νέας Πάτρας» για μισθώτρια εταιρεία του Δήμου
10:18 Πάτρα: Εκοιμήθη ο ιερέας Ιωάννης Τσοκανάς, σήμερα η κηδεία
10:17 Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Κώστα Αντίοχου
10:10 Φονική έκκρηξη στο Νέο Δελχί: Τι ψάχνουν οι Αρχές
10:09 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:08 Αλεξανδρούπολη: Ενταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, «αποκλεισμένο» το αεροδρόμιο λόγω Μητσοτάκη ΦΩΤΟ
10:03 Δράση για τον μητρικό θηλασμό στην Αμαλιάδα ΦΩΤΟ
9:57 Κικίλιας: «Προωθούμε αναπτυξιακές συμφωνίες με στόχο τη σταθερότητα και την ευημερία των χωρών της Μεσογείου»
9:55 Στις 21 Νοεμβρίου συνεχίζεται η δίκη Κοροβέση: Αποκαλύψεις κατά την εξέταση μαρτύρων – «Τους είπα να σταματήσουν»
9:40 Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο παλαιοημερολογήτης και youTuber ιερέας, πώς δρούσε η σπείρα ναρκωτικών
9:32 Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέα Υπηρεσία Πληροφοριών υπό την ηγεσία της Φον ντερ Λάιεν
9:32 Το «τερμάτισε» η Κωνσταντοπούλου, εμφανίστηκε ως πυροσβέστης, λιμενικός, νοσοκόμα, αγρότισσα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ