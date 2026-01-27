Δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας προ των πυλών – Τι “βλέπουν” βλέπουν Μαρουσάκης, Κολυδάς και Τσατραφύλλιας

Νέα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες, με το πιο έντονο σύστημα να εκδηλώνεται την Κυριακή και να επηρεάζει και την Αττική, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας, τονίζοντας ότι ένα από αυτά θα είναι ιδιαίτερα ισχυρό, επηρεάζοντας την Αττική και άλλες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι έντονες βροχοπτώσεις τον χειμώνα δεν αποτελούν ακραίο φαινόμενο, υπογραμμίζοντας πως «ακραίες είναι οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στη φύση».

Ο Θοδωρής Κολυδάς τοποθετεί το πρώτο σύστημα κακοκαιρίας την Πέμπτη, με έντονα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα και τα δυτικά ηπειρωτικά. Όπως αναφέρει, η μεταβολή του καιρού θα επηρεάσει και την Αττική, το κέντρο της Αθήνας, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ την Παρασκευή τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν προσωρινά πριν από την έλευση νέου κύματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νοτιάδες θα επικρατήσουν τις περισσότερες ημέρες, φτάνοντας τα 6 έως 7 μποφόρ και πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία, λόγω των νοτίων ανέμων, θα κυμανθεί πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για τρία κύματα κακοκαιρίας που θα επηρεάσουν τη χώρα στα διαστήματα Τετάρτη–Πέμπτη και Σάββατο–Κυριακή, με τις περισσότερες βροχοπτώσεις να αναμένονται στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Όπως σημειώνει, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι, με πρόσκαιρη στροφή σε βοριάδες την Τρίτη στο Ιόνιο και την Κυριακή στα δύο πελάγη, ενώ την Πέμπτη και το Σάββατο ενδέχεται να φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, ο μετεωρολόγος του ALPHA εκτιμά ότι ο υδράργυρος θα βρίσκεται 3 έως 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα, περιορίζοντας τα χιόνια κυρίως στα ορεινά. Για την Αττική προβλέπει σχετικά περιορισμένα φαινόμενα, με περισσότερες βροχές την Πέμπτη και θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 15-16 βαθμούς Κελσίου.

Τέλος, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο Φεβρουάριος αναμένεται να ξεκινήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες.

