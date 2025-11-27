Δύο «γίγαντες» του Αιγαίου στη Μύκονο: Καλαμάρια ενός μέτρου πιάστηκαν… με τα χέρια ΒΙΝΤΕΟ

Έκπληξη στη Μύκονο προκάλεσε η εμφάνιση δύο τεράστιων καλαμαριών στον κόλπο του Ορνού, τα οποία κάτοικος του νησιού κατάφερε να βγάλει από τη θάλασσα με τα ίδια του τα χέρια.

Δύο «γίγαντες» του Αιγαίου στη Μύκονο: Καλαμάρια ενός μέτρου πιάστηκαν… με τα χέρια ΒΙΝΤΕΟ
27 Νοέ. 2025 13:54
Pelop News

Ένα σπάνιο θέαμα αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες της Μυκόνου, όταν δύο καλαμάρια μήκους περίπου ενός μέτρου και βάρους 17 κιλών το καθένα έκαναν την εμφάνισή τους στον κόλπο του Ορνού. Ένας κάτοικος του νησιού δεν δίστασε να βουτήξει και να τα πιάσει με τα χέρια, προκαλώντας γενική έκπληξη.

Σύμφωνα με το mykonoslivetv, ο κάτοικος του νησιού δεν δίστασε στιγμή: βούτηξε στη θάλασσα και κατάφερε να τα ακινητοποιήσει και να τα βγάλει έξω με τα χέρια, εικόνα που προκάλεσε τον ενθουσιασμό όσων τον παρακολουθούσαν.

Τα καλαμάρια κατέληξαν τελικά σε γνωστό εστιατόριο της Μυκόνου, όπου αναμένεται να αξιοποιηθούν γαστρονομικά – είτε ως καρπάτσιο είτε γεμιστά, με τη γέμισή τους να απαιτεί εντυπωσιακές ποσότητες: περίπου 7 κιλά φέτα και 20 κιλά σπανάκι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:44 Στην Άγκυρα ο Πάπας Λέων: Το στεφάνι στο μαυσωλείο του Ατατούρκ και η συνάντηση με τον Ερντογάν ΒΙΝΤΕΟ
15:32 Μεσολόγγι: Συλλήψεις για εμπόριο ανθρώπων – Έκρυβαν 44 αλλοδαπούς σε αποθήκη
15:24 Εγκαίνια της Εκθεσης Ζωγραφικής «ΣωμαΤοπία» της Αναστασίας Ντόντη
15:16 Η Πάτρα υποδέχθηκε με τιμές την Ολυμπιακή Φλόγα ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟ
15:08 Απολογισμός και Συμπεράσματα του Ετήσιου Συνεδρίου Επαγγελματικής Κατάρτισης
15:03 Σύσκεψη για το τρένο στην Πάτρα: Κι όμως ο Κυρανάκης είχε φτάσει ως το Αίγιο ΦΩΤΟ
15:00 Αττική: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος που ασελγούσε μαζί με τον 20χρονο στα δύο ανίψια του
15:00 Η Εξωστρέφεια αρχίζει από το Αίγιο: Μνημονιο Συνεργασίας της Περιφέρειας με το Υπουργείο Εξωτερικών
14:54 Ευρώπη και ΝΑΤΟ περνούν σε «ενεργή άμυνα»: Από τις 110 ρωσικές υβριδικές επιθέσεις στα σχέδια για κυβερνοαντίποινα
14:47 Η ίδια σφραγίδα: Τα πιστοποιητικά στους 480 πλαστούς πίνακες οδηγούν ξανά στο κύκλωμα του Ιουνίου
14:43 Πάτρα: Το Αστικό ΚΤΕΛ για την επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου από την Περιφέρεια
14:41 Τραγωδία στα Γαβράκια Φθιώτιδας: 50χρονος πέθανε από τσίμπημα μέλισσας – «Όταν τον έφεραν δεν είχε αισθήσεις» λέει ο φαρμακοποιός
14:36 Αχαΐα: Το μήνυμα του Αντώνη Κουνάβη μετά τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ – Ευχαριστίες και αναφορές στην ηλεκτρονική ψηφοφορία
14:36 Χονγκ Κονγκ: 55 νεκροί, εκατοντάδες άστεγοι – Αγωνία έξω από τα καμένα κτίρια του “Wang Fuk Court”
14:32 Το Vermut «μετακομίζει» στα Ψηλαλώνια και αναβαθμίζει την περιοχή!
14:28 Διπλασιάζεται το επίδομα ανεργίας των ναυτικών – Στα 600 ευρώ με διεύρυνση δικαιούχων
14:24 Δυτική Ελλάδα σε αυξημένη ετοιμότητα: Νέες προειδοποιήσεις για την κακοκαιρία ADEL από την Πολιτική Προστασία
14:20 «Με πήρε ο διοικητής μία ώρα αφού μίλησα με τον γιο μου»: Ο πατέρας του 19χρονου περιγράφει την τραγωδία στη Ρόδο
14:10 Νέα ένταση στην Εξεταστική: Σκληρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου – Συρεγγέλα με βαριές εκφράσεις και διακοπή μικροφώνων
14:01 Θεσσαλονίκη: 60χρονος έσκισε τα λάστιχα του γείτονα και χτυπούσε την πόρτα κρατώντας μαχαίρι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ