Δύο «γίγαντες» του Αιγαίου στη Μύκονο: Καλαμάρια ενός μέτρου πιάστηκαν… με τα χέρια ΒΙΝΤΕΟ

Ένα σπάνιο θέαμα αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες της Μυκόνου, όταν δύο καλαμάρια μήκους περίπου ενός μέτρου και βάρους 17 κιλών το καθένα έκαναν την εμφάνισή τους στον κόλπο του Ορνού. Ένας κάτοικος του νησιού δεν δίστασε να βουτήξει και να τα πιάσει με τα χέρια, προκαλώντας γενική έκπληξη.

Σύμφωνα με το mykonoslivetv, ο κάτοικος του νησιού δεν δίστασε στιγμή: βούτηξε στη θάλασσα και κατάφερε να τα ακινητοποιήσει και να τα βγάλει έξω με τα χέρια, εικόνα που προκάλεσε τον ενθουσιασμό όσων τον παρακολουθούσαν.

Τα καλαμάρια κατέληξαν τελικά σε γνωστό εστιατόριο της Μυκόνου, όπου αναμένεται να αξιοποιηθούν γαστρονομικά – είτε ως καρπάτσιο είτε γεμιστά, με τη γέμισή τους να απαιτεί εντυπωσιακές ποσότητες: περίπου 7 κιλά φέτα και 20 κιλά σπανάκι.

