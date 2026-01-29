Δύο ηλικιωμένοι βρέθηκαν νεκροί στην Εύβοια, ΦΩΤΟ

Στα Ψαχνά νεκροί μέσα στο σπίτι τους στην Ευβοία εντοπίστηκαν δύο ηλικιωμένοι.

Σύμφωνα με το evima.gr, τους ηλικιωμένους αναζητούσε μέσω τηλεφώνου συγγενικό τους πρόσωπο από το εξωτερικό και στη συνέχεια ενημέρωσε την αστυνομία.

Η ΕΛΑΣ έσπευσε στο σημείο και οι ηλικιωμένοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Στο σημείο έσπευσαν και εθελοντές πυροσβέστες των Ψαχνών.

