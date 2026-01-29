Συγκλονίζει το «αντίο» στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με συνθήματα και καπνογόνα,ΒΙΝΤΕΟ

Οι κηδείες θα τελεστούν σε Θεσσαλονίκη, Αλεξάνδρεια Ημαθίας και Αρωνά Πιερίας

 

29 Ιαν. 2026 21:22
Pelop News

Με καπνογόνα και συνθήματα δημιουργώντας κλίμα αντίστοιχο εκείνου που επικρατεί στα παιχνίδια της αγαπημένης τους ομάδας είπαν «αντίο» στους επτά νέους ανθρώπους που χάθηκαν στο δυστύχημα στη Ρουμανία, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Ομως αυτή τη φορά ξεχείλιζε η συγκίνηση και το «γιατί» συνέβη αυτή τη αδιανόητη τραγωδία. Νωρίτερα, με τα μηχανάκια τους, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν συνοδεύσει στο γήπεδο τις σορούς των θυμάτων.

Το τελευταίο «αντίο» θα πουν αύριο Παρασκευή και το Σάββατο (31/1) συγγενείς και φίλοι στους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ που άφησαν την τελευταία τους πνοή στο τροχαίο στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με το voria.gr, οι κηδείες θα τελεστούν σε Θεσσαλονίκη, Αλεξάνδρεια Ημαθίας και Αρωνά Πιερίας.

Το C-130 που μετέφερε τις σορούς των επτά νέων, απογειώθηκε από την Τιμισοάρα της Ρουμανίας λίγο μετά τις 16.30 την Πέμπτη και προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 18.00.

Δείτε βίντεο από την άφιξη του αεροσκάφους στο «Μακεδονία»:

Λίγο πριν από την αναχώρηση του αεροσκάφους, τελέστηκε τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα από τον μητροπολίτη της περιοχής, ο οποίος εναπόθεσε ένα λευκό τριαντάφυλλο σε καθένα από τα επτά φέρετρα.

Στο «Μακεδονία» υποδέχτηκαν το C-130 οπαδοί του ΠΑΟΚ όπου στη συνέχεια ακολούθησε μηχανοκίνητη πομπή μέχρι το γήπεδο της Τούμπας με συνθήματα και καπνογόνα.

Με το που έφτασε η πομπή στο γήπεδο συγκινημένο το πλήθος φώναξε, μεταξύ άλλων, «αθάνατοι» και «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».

