Δύο κοπές πίτας από το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας σε Ερύμανθο και Δυτική Αχαΐα

Δύο εκδηλώσεις κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας πραγματοποιεί αυτή την εβδομάδα η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, σε συνεργασία με τις Συντονιστικές Επιτροπές των Δήμων Ερυμάνθου και Δυτικής Αχαΐας, με τη συμμετοχή στελεχών του κόμματος.

03 Φεβ. 2026 11:29
Δύο εκδηλώσεις κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας διοργανώνει αυτή την εβδομάδα η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, σε συνεργασία με τις Συντονιστικές Επιτροπές του Δήμου Ερυμάνθου και του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, στις 20:00, στην ταβέρνα «Μανέττας» στη Δαφνούλα, και αφορά την κοπή πίτας της Συντονιστικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ στον Δήμο Ερυμάνθου. Προσκεκλημένη θα είναι η Μάρα Κουκουδάκη, μέλος της Οργανωτικής Γραμματείας ΚΟΕΣ.

Η δεύτερη εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, στις 20:30, στην καφετέρια «MAXATAS», στην Πλατεία Δημοκρατίας, στην Κάτω Αχαΐα, και αφορά την κοπή πίτας της Συντονιστικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Προσκεκλημένοι θα είναι οι Πέτρος Παππάς και Μιχάλης Πάππου.

Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των πολιτικών και οργανωτικών δράσεων του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας σε τοπικό επίπεδο.

