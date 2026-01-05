Δύο μέλη της σπείρας «Ροζ Πάνθηρες» συνελήφθησαν σε Βουλγαρία, Κροατία, έκλεψαν 580.000 ευρώ!

Σύμφωνα με όσα γνωστοποιήθηκαν συνελήφθησαν στο εξωτερικό δύο μέλη της σπείρας «Ροζ Πάνθηρες» για ληστεία σε κοσμηματοπωλείο ξενοδοχείου στη Χαλκιδική, με λεία ρολόγια και τιμαλφή αξίας σχεδόν 580.000 ευρώ. Η ληστεία είχε γίνει τον περασμένο Σεπτέμβριο και εξιχνιάστηκε τέσσερις μήνες μετά.

«Άρχισε να μου κάνει χειρονομίες στο στήθος, στους μηρούς και στους γλουτούς. Τον έσπρωξα και άρχισα να τρέχω»

Όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία το βράδυ της Δευτέρας (05.01.2026), οι συλλήψεις των δύο μελών της σπείρας «Ροζ Πάνθηρες» πραγματοποιήθηκαν σε Βουλγαρία και Κροατία, με ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, για τη ληστεία πέρυσι τον Σεπτέμβριο σε κοσμηματοπωλείο στη Χαλκιδική.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για «συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστεία κατά συναυτουργία, διακεκριμένη κλοπή, πλαστογραφία καθώς και για παραβάσεις του νόμου περί όπλων».

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξιχνίασαν τη ληστεία που είχε γίνει σε κοσμηματοπωλείο ξενοδοχείου στη Χαλκιδική, στις 2 Σεπτεμβρίου 2025.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί, 48 και 46 ετών, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν σε Βουλγαρία και Κροατία, αντίστοιχα.

Πρόκειται για μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είναι δομημένη στα πλαίσια των Διεθνικών Εγκληματικών Ομάδων και Οργανώσεων του Βαλκανικού Οργανωμένου Εγκλήματος, με την ονομασία «Pink Panthers», με εξειδίκευση σε ληστείες κοσμηματοπωλείων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό οργάνωσης, προσαρμοστικότητας και εξελισσόμενες μεθόδους δράσης.

Πώς «χτύπησαν» οι «Pink Panthers»

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου Χαλκιδικής, καθώς και μέσω διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με αλλοδαπές αρχές ευρωπαϊκών χωρών και την EUROPOL, τέσσερα μέλη των «Pink Panthers» έδρασαν στην ελληνική επικράτεια από 20 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2025, με σκοπό τη διάπραξη της ληστείας στο συγκεκριμένο κοσμηματοπωλείο.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της σπείρας «Ροζ Πάνθηρες», είχαν εισέλθει στη χώρα μας από το εξωτερικό σε διαφορετικούς χρόνους και, χρησιμοποιώντας πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και νοίκιασαν αυτοκίνητα, στα οποία τοποθέτησαν κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, προχώρησαν σε επανειλημμένες κατοπτεύσεις του χώρου, καθώς και στον λεπτομερή σχεδιασμό διάπραξης της ληστείας, ενώ για τη μετάβαση και διαφυγή τους από το κοσμηματοπωλείο, χρησιμοποίησαν τα νοικιασμένα οχήματα, καθώς και ηλεκτρικά πατίνια.

Κατά τη ληστεία, ο 48χρονος, από κοινού με άγνωστο συνεργό του, ακινητοποίησαν δύο υπαλλήλους με την απειλή όπλου και αφαίρεσαν πολυτελή ρολόγια και τιμαλφή, συνολικής αξίας 579.805,75 ευρώ. Παράλληλα, ο 46χρονος, από κοινού με άγνωστη γυναίκα συνεργό, παρείχαν υποστηρικτικό ρόλο, προσποιούμενοι τους επισκέπτες και επιτηρώντας τον περιβάλλοντα χώρο.

Σημειώνεται ότι, ο 48χρονος είναι σεσημασμένος στην Ελβετία για υποθέσεις διαρρήξεων σπιτιών, ενώ διερευνάται η συμμετοχή τους σε παρόμοιες υποθέσεις ένοπλων ληστειών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το 2024 και το 2025.

Μετά τη σύλληψη του 48χρονου και του 46χρονου, αναμένεται η απόφαση των αρμόδιων δικαστικών Αρχών για την έκδοση στη χώρα μας.

