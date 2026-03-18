Δύο μέρες στο Ναύπλιο: Τι να δεις, πού να περπατήσεις και γιατί θα θέλεις να ξαναπάς

Είτε το επιλέξεις για ρομαντικό διήμερο είτε για μια γρήγορη αλλαγή σκηνικού, το Ναύπλιο ξέρει πάντα πώς να σε κερδίζει.

18 Μαρ. 2026 12:57
Pelop News

Αν αναζητάς έναν προορισμό για ένα σύντομο αλλά γεμάτο εικόνες και εμπειρίες σαββατοκύριακο, το Ναύπλιο είναι από τις πιο ολοκληρωμένες επιλογές. Η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας συνδυάζει νεοκλασική γοητεία, ενετικά κάστρα, γραφικά σοκάκια και θάλασσα, προσφέροντας μια απόδραση που ταιριάζει σε κάθε εποχή.

Ημέρα 1η: Παλιά Πόλη και Παλαμήδι

Η ιδανική αρχή γίνεται στην πλατεία Συντάγματος, στην καρδιά της Παλιάς Πόλης. Καφές ανάμεσα σε ιστορικά κτίρια, μπαλκόνια με λουλούδια και πλακόστρωτα δρομάκια δίνει αμέσως τον τόνο μιας πόλης που έχει χαρακτήρα και ατμόσφαιρα.

Στη συνέχεια, σειρά έχει το Παλαμήδι, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του Ναυπλίου. Μπορείς να ανέβεις είτε από τα γνωστά σκαλοπάτια είτε με αυτοκίνητο και να απολαύσεις τη θέα προς τον Αργολικό κόλπο. Το κάστρο κουβαλά και τη δική του ιστορική βαρύτητα, καθώς εκεί φυλακίστηκε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

Το απόγευμα, η βόλτα στην Αρβανιτιά είναι σχεδόν απαραίτητη. Ο παραλιακός δρόμος δίπλα στη θάλασσα προσφέρει μία από τις πιο όμορφες διαδρομές της πόλης, ειδικά όσο πέφτει το φως. Το βράδυ, η επιστροφή στα σοκάκια της Παλιάς Πόλης για φαγητό κλείνει ιδανικά την πρώτη μέρα.

Ημέρα 2η: Μπούρτζι, μουσεία και θάλασσα

Η δεύτερη μέρα ανήκει στο Μπούρτζι, το μικρό ενετικό φρούριο που στέκει μέσα στο λιμάνι και έχει ταυτιστεί με την εικόνα της πόλης. Ακόμη κι αν το δεις μόνο από την παραλία, αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς. Αν υπάρχει δυνατότητα, μια μικρή μετάβαση ως εκεί δίνει άλλη αίσθηση της εμπειρίας.

Από εκεί, η συνέχεια μπορεί να δοθεί με μια στάση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου, που στεγάζεται σε εντυπωσιακό ενετικό κτίριο και φιλοξενεί σημαντικά ευρήματα από την Αργολίδα.

Αν ο καιρός το επιτρέπει, το Ναύπλιο δίνει και θαλασσινές επιλογές. Η Καραθώνα είναι ιδανική για όσους θέλουν πιο ανοιχτό ορίζοντα και μεγαλύτερη παραλία, ενώ η Αρβανιτιά αποτελεί πιο κοντινή λύση για μια γρήγορη βουτιά δίπλα στο κέντρο.

Μικρές εξορμήσεις αν έχεις χρόνο

Αν το πρόγραμμά σου χωρά κάτι παραπάνω, μπορείς να συνδυάσεις την απόδραση με μια επίσκεψη στις Μυκήνες ή στην Επίδαυρο, δύο κορυφαίους αρχαιολογικούς προορισμούς που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την πόλη.

Γιατί το Ναύπλιο μένει πάντα ψηλά στις επιλογές

Το Ναύπλιο ξεχωρίζει γιατί συνδυάζει εύκολη πρόσβαση, ρομαντική ατμόσφαιρα, ιστορία και θάλασσα χωρίς να χρειάζεται μεγάλο ταξίδι ή πολλές μέρες. Είναι ένας προορισμός που δεν στηρίζεται μόνο στην ομορφιά του, αλλά και στην αίσθηση που αφήνει: φως, βόλτες, εικόνες και μια διάθεση επιστροφής πριν ακόμη φύγεις.

 

 

