Δυο νίκες και μια ήττα έως τώρα για το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η στα Χανιά
Το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκριση στα τελικά του Πανελληνίου πρωταθλήματος της ΕΟΚ, μετά τις δυο νίκες που πέτυχε σήμερα στην Κρήτη.
Με δυο ροζ φ.α. και μια ήττα συνεχίζει το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά Μικτών Ενώσεων Αγοριών-Ομιλος Νότου της ΕΟΚ στο κλειστό γυμναστήριο Κλαδισού στα Χανιά.
Συγκεκριμένα, στην πρεμιέρα του τουρνουά, η ομάδα του Γιάννη Δίπλαρου ηττήθηκε χθες με σκορ 83-58 από το αντίστοιχο συγκρότημα της ΕΣΚΑΝΑ (τα 10λεπτα: 34-9, 7-14, 25-20, 17-15), ενώ ακολούθησαν σήμερα δύο απανωτές νίκες στα παιχνίδια με ΕΚΑΣΚ (75-60, τα 10λεπτα: 24-8, 16-19, 16-9, 19-24) και ΕΣΚΑΣΕ (85-52, τα 10λεπτα: 8-32, 17-20, 10-14, 17-27). Την Κυριακή, η ομάδα της ΕΣΚΑ-Η θα αγωνιστεί με την ισχυρή ομάδα της ΕΣΚΑ (18.00), ενώ την Καθαρά Δευτέρα θα αναμετρηθεί με το αντίστοιχο συγκρότημα των ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ/ΕΣΚΑΚ (14.15).
Θυμίζουμε ότι το ρόστερ της επίλεκτης ομάδας της ΕΣΚΑ-Η αποτελείται από τους εξής παίκτες: Κωνσταντίνος Γιατράς, Νεκτάριος Βλάχος, Φίλιππος Φαληδέας (Προμηθέας), Θανάσης Γεωργόπουλος, Αντώνης Τρικόγιας (Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ), Δημήτρης Βερβίτας, Ταξιάρχης Γκουϊας (Αίολος Αγυιάς), Αλέξανδρος Αξιώτης, Αριστείδης Κοσμόπουλος, Χριστόφορος Κανταρτζόπουλος (Απολλωνιάδα), Παναγιώτης-Νεκτάριος Τακουμάκης (ΑΕ Βαρθολομιού), Γιώργος Σταυρουλάκης (ΕΑΠ), Αγγελος Σταθόπουλος (Αστέρια Αμαλιάδας), Γιώργος Σκίπης (Ηρακλής Πύργου), Κάρολος Αγγελής (Προφήτης Ηλίας).
Συνοδός της αποστολής είναι το μέλος της διοίκησης της ΕΣΚΑ-Η Δημήτρης Τρασάνης.
