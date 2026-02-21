Δυο νίκες και μια ήττα έως τώρα για το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η στα Χανιά

Το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκριση στα τελικά του Πανελληνίου πρωταθλήματος της ΕΟΚ, μετά τις δυο νίκες που πέτυχε σήμερα στην Κρήτη.

21 Φεβ. 2026 20:04
Pelop News

Με δυο ροζ φ.α. και μια ήττα συνεχίζει το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά Μικτών Ενώσεων Αγοριών-Ομιλος Νότου της ΕΟΚ στο κλειστό γυμναστήριο Κλαδισού στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, στην πρεμιέρα του τουρνουά, η ομάδα του Γιάννη Δίπλαρου ηττήθηκε χθες με σκορ 83-58 από το αντίστοιχο συγκρότημα της ΕΣΚΑΝΑ (τα 10λεπτα: 34-9, 7-14, 25-20, 17-15), ενώ ακολούθησαν σήμερα δύο απανωτές νίκες στα παιχνίδια με ΕΚΑΣΚ (75-60, τα 10λεπτα: 24-8, 16-19, 16-9, 19-24) και ΕΣΚΑΣΕ (85-52, τα 10λεπτα: 8-32, 17-20, 10-14, 17-27). Την Κυριακή, η ομάδα της ΕΣΚΑ-Η θα αγωνιστεί με την ισχυρή ομάδα της ΕΣΚΑ (18.00), ενώ την Καθαρά Δευτέρα θα αναμετρηθεί με το αντίστοιχο συγκρότημα των ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ/ΕΣΚΑΚ (14.15).

Θυμίζουμε ότι το ρόστερ της επίλεκτης ομάδας της ΕΣΚΑ-Η αποτελείται από τους εξής παίκτες: Κωνσταντίνος Γιατράς, Νεκτάριος Βλάχος, Φίλιππος Φαληδέας (Προμηθέας), Θανάσης Γεωργόπουλος, Αντώνης Τρικόγιας (Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ), Δημήτρης Βερβίτας, Ταξιάρχης Γκουϊας (Αίολος Αγυιάς), Αλέξανδρος Αξιώτης, Αριστείδης Κοσμόπουλος, Χριστόφορος Κανταρτζόπουλος (Απολλωνιάδα), Παναγιώτης-Νεκτάριος Τακουμάκης (ΑΕ Βαρθολομιού), Γιώργος Σταυρουλάκης (ΕΑΠ), Αγγελος Σταθόπουλος (Αστέρια Αμαλιάδας), Γιώργος Σκίπης (Ηρακλής Πύργου), Κάρολος Αγγελής (Προφήτης Ηλίας).

Συνοδός της αποστολής είναι το μέλος της διοίκησης της ΕΣΚΑ-Η Δημήτρης Τρασάνης.

Δυο νίκες και μια ήττα έως τώρα για το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η στα Χανιά
