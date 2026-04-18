Δύο πλοία με ινδική σημαία δέχτηκαν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

18 Απρ. 2026 21:36
Pelop News

Η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και μάλιστα δύο πλοία με ινδική σημαία δέχτηκαν επίθεση σήμερα (18.04.2026), ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας. Τα πλοία μετέφεραν αργό πετρέλαιο.

Ο πρέσβης του Ιράν στο Νέο Δελχί, Μοχαμάντ Φαταλί, κλήθηκε σε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Βικράμ Μίσρι, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Μίσρι μετέφερε τη βαθιά ανησυχία της Ινδίας για το περιστατικό με τα πυρά που αφορούσε δύο πλοία με ινδική σημαία στα Στενά του Ορμούζ.

Ο ΥΠΕΞ της Ινδίας Βικράμ Μίσρι, προέτρεψε τον πρέσβη Μοχαμάντ Φαταλί, να μεταφέρει τις απόψεις της Ινδίας στις αρχές του Ιράν και να επαναλάβει το συντομότερο δυνατό τη διαδικασία διευκόλυνσης της διέλευσης των πλοίων με προορισμό την Ινδία από τα Στενά.

