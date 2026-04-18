Αποκάλυψη Axios: Έκτακτη σύσκεψη Τραμπ με κορυφαίους αξιωματούχους για το Ιράν και Στενά του Ορμούζ

18 Απρ. 2026 21:24
Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σήμερα (18/4/2026) έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, για να εξεταστούν οι εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και η πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Η απόφαση της Τεχεράνης να ανακοινώσει εκ νέου περιορισμούς στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς και οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία που καταγράφηκαν σήμερα, σημειώθηκαν λιγότερο από 24 ώρες μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί «μέσα σε μία ή δύο ημέρες».

Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ που επικαλείται το Axios, προειδοποίησε ότι, εάν δεν υπάρξει πρόοδος σύντομα, δεν μπορεί να αποκλειστεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών τις επόμενες ημέρες.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος αναμένεται να λάβει μέρος στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων με την ιρανική πλευρά, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Παρόντες ήταν επίσης η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ και ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Νταν Κέιν. Ο Λευκός Οίκος δεν προχώρησε άμεσα σε επίσημο σχόλιο για τη σύσκεψη.

Στο μεταξύ, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν Ασίμ Μουνίρ πραγματοποίησε αυτή την εβδομάδα επαφές διαμεσολάβησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Τεχεράνη, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Τραμπ είχε τουλάχιστον μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μουνίρ και την ιρανική πλευρά.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ κατέθεσαν νέες προτάσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, τις οποίες η Τεχεράνη εξετάζει χωρίς να έχει ακόμη διαμορφώσει επίσημη απάντηση.

Πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων ανέφεραν ότι η νέα ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ προέκυψε ενώ οι δύο πλευρές είχαν σημειώσει πρόοδο στη μείωση των διαφορών σχετικά με τον εμπλουτισμό ουρανίου και τα αποθέματα πυρηνικού υλικού του Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν «επιχείρησε να παίξει παιχνίδια» επιχειρώντας να περιορίσει εκ νέου τη διέλευση από τα Στενά, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη «δεν μπορεί να εκβιάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι οι επαφές με το Ιράν συνεχίζονται και ανέφερε ότι έως το τέλος της ημέρας θα είναι σαφές εάν υπάρχει προοπτική συμφωνίας.

