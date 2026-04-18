Πάπας Λέων ΙΔ’: «Ο Ιησούς είναι κοντά μας, πάντα. Δεν με ενδιαφέρει να μπω σε αντιπαράθεση με τον Τραμπ»

«Συνεχίζουμε την πορεία μας, συνεχίζουμε να κηρύττουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, για την προαγωγή της αδελφοσύνης»

Πάπας Λέων ΙΔ': «Ο Ιησούς είναι κοντά μας, πάντα. Δεν με ενδιαφέρει να μπω σε αντιπαράθεση με τον Τραμπ»
18 Απρ. 2026 19:24
Ο πάπας Λέων ο ΙΔ’, μιλώντας με τους δημοσιογράφους, στο αεροσκάφος που τον μετέφερε στην Αγκόλα της Αφρικής μεταξύ άλλων τόνισε: «Δεν με ενδιαφέρει να μπω σε αντιπαράθεση με τον Τραμπ».

Θαλάσσιο λιοντάρι βρέθηκε να κόβει βόλτες σε δρόμο του Σαν Φρανσίσκο ΒΙΝΤΕΟ

Ακολούθως πρόσθεσε: «Οι ομιλίες που διαβάζω εδώ στην Αφρική, σε πολλές περιπτώσεις γράφτηκαν πριν δυο εβδομάδες, πολύ πριν ο Αμερικανός πρόεδρος σχολιάσει το πρόσωπό μου και το μήνυμα ειρήνης το οποίο προωθώ. Κι όμως, κάποιοι τις ερμήνευσαν σαν να ήθελα να μπω σε νέα αντιπαράθεση με τον πρόεδρο, κάτι που δεν με ενδιαφέρει».

«Συνεχίζουμε την πορεία μας, συνεχίζουμε να κηρύττουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, για την προαγωγή της αδελφοσύνης», τόνισε ο πάπας.

Πριν αναχωρήσει από το Καμερούν με προορισμό την Αγκόλα, σε λειτουργία την οποία τέλεσε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Γιαουντέ, ο Λέων υπογράμμισε:

«Η Εκκλησία, συνάντησε τόσες φορές, κατά την πλοήγησή της ανά τους αιώνες, θύελλες και αντίθετους ανέμους. Είναι αυτό που νιώθουμε όταν νομίζουμε ότι βυθιζόμαστε, ότι μας υπερνικούν αντίθετες δυνάμεις, όταν όλα μας φαίνονται σκοτεινά και αισθανόμαστε μόνοι και αδύναμοι. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο Ιησούς είναι κοντά μας, πάντα, ισχυρότερος από κάθε δύναμη του κακού».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:54 Η ΝΕΠ προετοιμασία στο Ναύπλιο με επίσκεψη στο Μπουρτζί – Φωτογραφίες
20:48 Μεγάλου κυβισμού μηχανή παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικη στη Λιοσίων
20:42 Ρεκόρ και δυνατός ανταγωνισμός στο Διασυλλογικό στίβου Κ18 – Φωτογραφίες
20:36 Ο Ολυμπιακός έφτασε τις 60 σερί νίκες με τον Παναθηναϊκό
20:24 Άμπελος Αχαΐας: Έκαιγε χόρτα, συνελήφθη για τη φωτιά, πρόστιμο 3.375 ευρώ, ΒΙΝΤΕΟ
20:18 Ο Προμηθέας έχασε στην Καρδίτσα και θέλει νίκη με Ηρακλή – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
20:12 «Δεν θα βγάλουμε λάδι αυτά τα καθάρματα», νέα δεδομένα για τον θάνατο της Μυρτούς
20:00 Νέα εποχή για το αεροδρόμιο του Αράξου
19:48 Εισβολή γλάρων στον αγωνιστικό χώρο και χάος σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Αυστραλία
19:36 Καιρός: Θα μας τρελάνει, έως 7 τα μποφόρ και 23 βαθμούς η θερμοκρασία
19:24 Πάπας Λέων ΙΔ’: «Ο Ιησούς είναι κοντά μας, πάντα. Δεν με ενδιαφέρει να μπω σε αντιπαράθεση με τον Τραμπ»
19:12 Κατερίνα Ηλιοπούλου: «Το χοροθέατρο θέλει αλήθεια»
19:05 Η ΝΕΠ ήττα από ΝΟ Βουλιαγμένης, αλλά αβαντάζ στα πλέι-άουτ – Βίντεο
19:00 Θρασίμια-απατεώνες έκλεψαν από 93χρονη γιαγιά λίρες και μετρητά
18:45 Φινάλε στο τουρνουά της ΝΕΠ στη μνήμη του Κωνσταντίνου Αντίοχου: «Αθάνατος»!
18:40 Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση
18:30 Οι γυναίκες του ΝΟΠ ήρθαν ισόπαλες, με μειονέκτημα έδρας για την παραμονή
18:18 Θάνατος 19χρονης: Πάνω στην τραγωδία προσωπικά ιατρών πίσω από τη fake νοσηλεύτρια που κατήγγειλε ότι η Μυρτώ πέθανε αβοήθητη στο νοσοκομείο
17:57 Στέλιος Μάινας: Τι είπε για τον «Άγιο έρωτα» και τη φθορά του χρόνου
17:56 Άμπελος Αχαΐας: 112 για εκκένωση της περιοχής Άνω Ποροβίτσα με προτροπή «Απομακρυνθείτε προς Ακράτα», ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
