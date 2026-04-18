Θαλάσσιο λιοντάρι βρέθηκε να κόβει βόλτες σε δρόμο του Σαν Φρανσίσκο ΒΙΝΤΕΟ

Το μικρό ζώο εντοπίστηκε μέσα στη νύχτα σε γειτονιά του Σαν Φρανσίσκο, με αστυνομικούς και διασώστες να στήνουν επιχείρηση για να το απομακρύνουν με ασφάλεια.

Θαλάσσιο λιοντάρι βρέθηκε να κόβει βόλτες σε δρόμο του Σαν Φρανσίσκο ΒΙΝΤΕΟ
18 Απρ. 2026 17:13
Pelop News

Ένα μικρό θαλάσσιο λιοντάρι προκάλεσε έκπληξη στο Σαν Φρανσίσκο, όταν εντοπίστηκε να περιπλανιέται σε αστικό δρόμο, αρκετά μακριά από το φυσικό του περιβάλλον. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 16ης Απριλίου, κοντά στη διασταύρωση της 48ης Λεωφόρου με την οδό Ίρβινγκ, στην περιοχή Outer Sunset.

Το ζώο, ένα νεαρό California sea lion pup, εντοπίστηκε περίπου στη 1:30 π.μ. και κινητοποίησε αστυνομικούς, πάρκους ρέιντζερς και εθελοντή του Marine Mammal Center, που έσπευσαν για να το περιορίσουν και να το απομακρύνουν με ασφάλεια. Τελικά το έβαλαν σε ειδικό κλουβί μεταφοράς και το οδήγησαν αρχικά σε σταθμό των ρέιντζερς και στη συνέχεια στο νοσοκομείο του κέντρου στο Sausalito.

Πώς βρέθηκε ο Ίρβινγκ μακριά από τη θάλασσα

Το θαλάσσιο λιοντάρι πήρε το όνομα Ίρβινγκ από τον δρόμο όπου βρέθηκε. Οι ειδικοί δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει γιατί απομακρύνθηκε από την ακτή, αν και το Marine Mammal Center ανέφερε ότι πρόκειται για νεαρό αρσενικό που πλέον δέχεται ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του τμήματος Πάρκων και Αναψυχής του Σαν Φρανσίσκο, το ζώο είχε βγει από τη θάλασσα και κατέληξε στον δρόμο, σε μια εικόνα που δεν συναντά κανείς συχνά ακόμα και σε μια πόλη που έχει στενή σχέση με τη θαλάσσια ζωή.

Ο καθηγητής οικολογίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στη Σάντα Κρουζ, Daniel Costa, εκτίμησε ότι με μια πρώτη ματιά το ζώο έδειχνε σχετικά υγιές. Όπως ανέφερε, τα θαλάσσια λιοντάρια φαίνεται να έχουν εξοικειωθεί περισσότερο με την ανθρώπινη παρουσία, κάτι που μπορεί να εξηγεί τέτοιου είδους περιστατικά.

Σε κέντρο περίθαλψης μετά τη διάσωση

Το Marine Mammal Center ανακοίνωσε ότι ο Ίρβινγκ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του και υποβάλλεται σε εξετάσεις για να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας του και οι ανάγκες φροντίδας του. Παράλληλα, το κέντρο υπενθύμισε στους πολίτες ότι όταν βλέπουν θαλάσσια ζώα σε κίνδυνο πρέπει να κρατούν αποστάσεις και να ειδοποιούν τους ειδικούς.

Το περιστατικό προκάλεσε γρήγορα μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως επειδή το βίντεο με το μικρό θαλάσσιο λιοντάρι ανάμεσα σε αστυνομικούς και περιπολικά έκανε τον γύρο των τοπικών μέσων. Παρότι το Σαν Φρανσίσκο είναι εξοικειωμένο με την παρουσία θαλάσσιων λιονταριών, ειδικά σε σημεία όπως το Pier 39, η εμφάνιση ενός ζώου μέσα σε κατοικημένο δρόμο παραμένει εξαιρετικά ασυνήθιστη.

