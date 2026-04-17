Μια γυναίκα ξέχασε πακέτο με 20 βραζιλιάνικες ταραντούλες σε περιφερειακό τρένο στη Γερμανία, προκαλώντας κινητοποίηση του προσωπικού και της αστυνομίας, η οποία αργότερα κατάφερε να εντοπίσει την ιδιοκτήτρια και να της επιστρέψει το δέμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δρομολόγιο από το Χέρενμπεργκ προς το Τίμπινγκεν, όταν εντοπίστηκε σε βαγόνι πακέτο με ένδειξη «Αράχνες και Σκορπιοί». Ο οδηγός ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές και το δέμα παραδόθηκε στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Τίμπινγκεν για έλεγχο.

Σύμφωνα με τις γερμανικές αναφορές, μέσα στο πακέτο βρίσκονταν 20 ταραντούλες του είδους Avicularia geroldi, καθεμία τοποθετημένη ξεχωριστά σε μικρό κουτί. Οι αράχνες βρέθηκαν σε καλή κατάσταση, ενώ από τα στοιχεία που υπήρχαν στη συσκευασία οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν την ιδιοκτήτρια.

Η γυναίκα παρέλαβε το δέμα της αργότερα την ίδια ημέρα, εξηγώντας ότι το είχε ξεχάσει στο τρένο. Όπως έγινε γνωστό, δεν διαπιστώθηκε κάποια παράβαση σε σχέση με τη μεταφορά των ζώων.

