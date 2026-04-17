Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων εντοπίστηκαν στην εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Ένωση, με χάκερ και ειδικούς να καταφέρνουν να την παραβιάσουν σχεδόν αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του κώδικά της.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε την εφαρμογή στις Βρυξέλλες, δηλώνοντας ότι είναι τεχνικά έτοιμη και ότι σύντομα θα τεθεί σε χρήση, καθώς τα κράτη-μέλη προωθούν περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για εργαλείο ανοικτού κώδικα, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί από την κοινότητα.

Ωστόσο, λίγες μόλις ώρες μετά τη δημοσίευση του κώδικα, άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες σοβαρές ενστάσεις. Σύμφωνα με το Politico, ο σύμβουλος κυβερνοασφάλειας Πολ Μουρ αποκάλυψε ότι κατάφερε να παραβιάσει την εφαρμογή σε λιγότερο από δύο λεπτά, επισημαίνοντας ότι αποθηκεύει ευαίσθητα δεδομένα στη συσκευή του χρήστη χωρίς επαρκή προστασία.

Η παρέμβασή του προκάλεσε έντονη συζήτηση, καθώς η εφαρμογή προορίζεται για κρίσιμες λειτουργίες επαλήθευσης ηλικίας.

Τα προβλήματα επιβεβαιώθηκαν και από άλλους ειδικούς. Ο Γάλλος ethical hacker Μπαπτίστ Ρομπέρ ανέφερε ότι είναι δυνατή η παράκαμψη των βιομετρικών μηχανισμών ασφαλείας, ενώ ο ερευνητής κρυπτογραφίας Ολιβιέ Μπλαζί σημείωσε ότι ένας ανήλικος μπορεί να χρησιμοποιήσει το κινητό ενός ενήλικα και να εμφανίζεται επίσης ως άνω των 18 ετών.

Όπως εξήγησε, αν ένας ενήλικος έχει ήδη αποδείξει μέσω της εφαρμογής ότι είναι άνω των 18, στη συνέχεια ένας ανήλικος μπορεί να χρησιμοποιήσει την ίδια συσκευή και να εμφανίζεται επίσης ως ενήλικος.

Η απάντηση της Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχείρησε να υποβαθμίσει τις αποκαλύψεις, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή είναι έτοιμη προς χρήση, αν και μπορεί να βελτιωθεί.

Η εκπρόσωπος Πάουλα Πίνιο δήλωσε ότι «ναι, είναι έτοιμη», ενώ ο εκπρόσωπος Τόμας Ρενιέ διευκρίνισε ότι πρόκειται ουσιαστικά για δοκιμαστική έκδοση, η οποία θα συνεχίσει να εξελίσσεται.

Παράλληλα, η Επιτροπή ανέφερε ότι οι ευπάθειες εντοπίστηκαν σε δοκιμαστική έκδοση και έχουν διορθωθεί. Ωστόσο, οι ειδικοί που πραγματοποίησαν τους ελέγχους υποστηρίζουν ότι εργάστηκαν πάνω στην πιο πρόσφατη έκδοση του κώδικα.

Η εφαρμογή αποτελεί μέρος ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τον έλεγχο ηλικίας στο διαδίκτυο. Οι χρήστες θα μπορούν να επιβεβαιώνουν την ηλικία τους μέσω διαβατηρίου, ταυτότητας ή αξιόπιστων παρόχων, όπως οι τράπεζες.

Οι πλατφόρμες θα λαμβάνουν μόνο την πληροφορία για το αν ο χρήστης είναι πάνω από ένα ηλικιακό όριο, χωρίς πρόσβαση σε επιπλέον προσωπικά δεδομένα, μέσω της μεθόδου «zero-knowledge proof».

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με περίπου 4 εκατ. ευρώ και υλοποιείται από κοινοπραξία με επικεφαλής τη σουηδική Scytáles και τη Deutsche Telekom.

Αντιδράσεις και πολιτική πίεση

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Περισσότεροι από 400 ειδικοί είχαν ζητήσει την αναστολή τέτοιων τεχνολογιών μέχρι να αξιολογηθούν πλήρως οι επιπτώσεις τους.

Η ευρωβουλευτής Μαρκέτα Γκρεγκορόβα έκανε λόγο για διαδικασία που επισπεύδεται υπό πολιτική πίεση, ενώ η Γερμανίδα Μπίργκιτ Σίπελ χαρακτήρισε την εφαρμογή ημιτελή λύση.

Από την πλευρά του, ο Πολωνός ευρωβουλευτής Πιότρ Μίλερ προειδοποίησε ότι η εφαρμογή ενέχει μεγάλους κινδύνους για την ιδιωτικότητα, εκφράζοντας φόβους για ένα πιο ελεγχόμενο ψηφιακό περιβάλλον στην Ευρώπη.

Η εφαρμογή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της ΕΕ και κρατών-μελών να περιορίσουν την πρόσβαση ανηλίκων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες πλατφόρμες. Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι ακόμη και αν τα τεχνικά προβλήματα διορθωθούν, οι χρήστες μπορούν να παρακάμπτουν τους ελέγχους με εργαλεία όπως τα VPN.

Η συζήτηση, πλέον, δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνολογία, αλλά επεκτείνεται και στο αν τέτοιες λύσεις μπορούν πράγματι να προστατεύσουν τους ανηλίκους χωρίς να υπονομεύσουν την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των πολιτών.

